Delegacija sirijske vlade stigla na pregovore u Ženevu

Pregovori o mirnom rešenju sirijske krize pod okriljem UN nastavljaju se danas u Ženevi, a ovaj put će prisustvovati i delegacija sirijske vlade.



Iako je izaslanik UN za Siriju Stafan de Mistura najavio njihov dolazak, do danas nije bilo jasno hoće li se pojaviti.



Glavni zahtev sirijske opozicije, odlazak predsednika Bašara el-Asada, do sada je bio najveći problem, a predstavnici vlade su ponovo kategorički odbili da se o tome razgovara.



De Mistura se juče sastao sa opozicionom delegacijom, a danas će razgovarati sa sirijskim ambasadorom u UN Bašarom el-Džafarijem, koji je i šef delegacije.



Izaslanik UN je izrazio nadu da će opozicija biti "pragmatična i fleksibilna". Ovo je osma runda pregovora u Ženevi koji do sada nisu postigli napredak.