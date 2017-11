Mesi potpisao novi ugovor s Barselonom

Fudbaler Barselone Lionel Mesi potpisao je danas novi ugovor sa tim klubom do 2021. godine.



Otkupna klauzula u novom ugovoru, kako je objavljeno na sajtu kluba, iznosi 700 miliona evra.



Argentinac je na Kamp Nou stigao 2000. godine kao 13-godišnjak. Za prvi tim Barselone debitovao sa 16 godina u prijateljskom meču protiv Porta pre nego što je naredne sezone zaigrao u prvom zvaničnom meču za katalonski klub, protiv Espanjola.



On je sa Barselonom do sada osvojio ukupno 30 trofeja, odigrao je 602 utakmice i postigao 523 gola.