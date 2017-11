Žene u crnom odale poštu žrtvama iz Vukovara

Žene u crnom danas su akcijom ćutanja u crnini u centru Beograda, povodom godišnjice pada Vukovara, odale poštu žrtvama stradalim u Vukovaru, tokom rata u Hrvatskoj, prenosi Beta.



U akciji su učestvovali i predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava, a okupljeni su nosili transparente "Žene u crnom za mir i pravdu", "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru" i "Odgovornost", kao i crvene ruže u ruci.



Aktivista "Žena u crnom" Stefan Milosavljević rekao je da uličnom akcijom ta organizacija želi da izrazi saosećanje i solidarnost sa žrtvama, a da će sutra prisustvovati komemoraciji u Vukovaru.



On je rekao da i 26 godina nakon zločina Srbija u kontinuitetu opstruiše suđenja za ratne zločine i da pokazuje kontinuitet politike koja je dovela do zločina na prostoru Jugoslavije i da u negira i reltivizuje zločine koji su se dogodili.



"Žrtve nisu dobile pravdu na institucionalnom nivou u vidu krivične odgovrnosti, osobe koje su činile zločine i osuđene pred Haškim tribunalom poput Veselina Šljivančanina se nalaze u javnoj sferi umesto da predstavljaju stub srama predstavljaju nacionalne heroje dok osobe koje su pozivale na deportaciju i masovno istrebljenje stanovništva, poput Vojislava Šešelja oni su priosutne u političkoj sferi", rekao je Milosavljević.



On je dodao da Srbija nije izgradila odnos prema prošlosti zasnovan na činjenicama što predstavlja prvi korak u suočavanju sa prošlošću.