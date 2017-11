Američko ministarstvo pravde naredilo istragu protiv Klintonovih

Iz američkog ministarstva pravde saopšteno je da je od tužilaca zatraženo da istraže humanitarnu fondaciju bračnog para Klinton i sporazum o prodaji kompanije Uranium One ruskom Rosatomu.



Ministar pravde Džef Sešons rekao je da će biti pokrenuta istraga o "određenim pitanjima" u Fondaciji Klinton i prodaji firme Uranium One Rusima, prenosi BBC.



Sešons je ovaj potez opisao u odgovoru na pismo Republikanaca u Kongresu.



Demokrati su istragu o Uranium One nazvali "ogromnom diverzijom" od istraga koje okružuju Donalda Trampa i njegove saradnike.



Uranium One, kanadsku rudarsku firmu koja je posedovala petinu američkih zaliha uranijuma, kupila je 2010. godine ruska državna kompanija Rosatom.



Američko ministarstvo spoljnih poslova, pod tadašnjom državnom sekretarkom Hilari Klinton, pomoglo je u odobravanju ovog sporazuma iz 2010. godine, zajedno s bivšim predsednikom Barakom Obamom.



Republikanci tvrde da je ministarstvo spoljnih poslova odobrilo ovaj sporazum nakon što je humanitarna fondacija Bila Klintona primila donaciju u iznosu od 145 miliona dolara.



Neke od tih doprinosa Klintonovi nisu javno obznanili, uprkos njihovom obećanju da će javno imenovati sve donatore, navodi New York Times.