Krivična prijava protiv bivšeg ministra Mrkonjića

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije podnijelo je krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu protiv 14 odgovornih lica, među kojima je bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog nekvalitetne izgradnje auto-puteva, javio je RTS.

Krivična prijava je podnesena zbog dionice puta Ub–Lajkovac na Koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj.

Na spisku osumnjičenih su i direktori tri građevinska preduzeća, izvođača radova, kao i inženjeri Instituta za puteve, "Koridora Srbije" i Saobraćajnog instituta CIP, koji su bili angažovani kao nadzorni organ i trebalo je da ukažu na propuste i korišćenje neadekvatnog materijala.



"Večernje novosti" su objavile da su krivične prijave podnesene protiv direktora građevinskih preduzeća PzP "Beograd" Bore Jelića, AS "Putevi Užice" Milana Bojovića i direktora "Planuma" Ratomira Todorovića, koje su bile izvođači radova.



Izgradnja ove dionice započela je 2010, završena 2014. godine, a radovi su koštali 75 miliona evra iz republičkog budžeta, što znači da je direktnu kontrolu nad plaćanjem imalo resorno ministarstvo, čiji je ministar u to vrijeme bio Milutin Mrkonjić.



Mrkonjić, je kao kadar socijalista, bio ministar za infrastrukturu od 2008. do 2012. godine.