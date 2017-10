Vučić: Sve više pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Rusije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pritisci na Srbiju veliki, kao i da se sve velike sile koje dolaze u Srbiju brinu o svojim interesima i da im ne odgovara saradnja sa suprotnom stranom.

"Srbija sedi na svojoj stolici, do kad će moći, to niko ne može da garantuje, ali onog sekunda kada to ne bude mogla imaćemo nekog drugog u Vladi Srbije, ali i na mestu predsednika Srbije", rekao je Vučić.

Govoreći o sastanku sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojtom Brajanom Jiem, Vučić je ponovio da je razgovor bio težak i da su glavne teme bile Kosovo i Rusija.

"On je meni rekao da ne možemo da diramo u teritorijalni integritet Kosova, a ja sam rekao - vi možete pre devet godina da dirate u integritet Srbije... Ali, Hojt Ji je preneo poruku SAD", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija po pitanju Kosova mora da bude racionalna i da traži rešenja za zajednički život Srba i Albanaca.

Kada je reč o tome da je Hojt Ji rekao da je zabrinut zbog ruskog uticaja u Srbiji, Vučić je rekao da je američkom zvaničniku kazao da je „dobro razumeo ono što žele SAD, i da je shvatio poruku, a da će se Srbija ponašati kao nezavisna, suverena zemlja i da će tako svoje odluke donositi“.

Povodom ubistva braće Bitići, čije rasvetljavanje i kažnjavanje odgovornih od Srbije traže SAD, Vučić je naveo da „SAD imaju obeleženog krivca“ i da „ako tako ne bude, oni neće biti zadovoljni“.

"Isto i ako se za paljenje ambasade ne okrivi direktno kabinet Vojislava Koštunice, oni neće biti zadovoljni", rekao je Vučić.

Što se tiče statusa Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, Vučić je rekao da će o tome odlučivati Vlada i da će se „kajati“ koje god rešenje da donese.

Predsednik Srbije je naveo da Evropskoj uniji „nedvosmisleno smetaju veze Srbije sa Rusijom, a da je drugo što smeta velikim silama to što Srbija nije priznala Kosovo“.

"Tu će biti sve više pritisaka", rekao je Vučić i dodao da Srbija do ulaska u EU, mora da uskladi spoljnu politiku sa tom zajednicom. On je podsetio da EU i region čine gotovo 90 odsto trgovinske razmene Srbije.

„Mislim da ljudi to razumeju, da razumeju i koliko je prepreka pred nama, ali mi drugačiji put nemamo“, rekao je Vučić i dodao da bez „normalnih odnosa sa SAD, Srbija ne može da ide napred“. Naveo je i da od dobrih odnosa i saradnje sa Rusijom neće odustati.