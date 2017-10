Dačić o Jiu: Previše gledanja 'Rata svetova'

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je danas ocenu američkog diplomate Hojta Brajna Jia da Srbija sedi na dve stolice, navodeći da je interesuju samo njeni interesi.



Dačić je novinarima u Beogradu rekao da će Srbija nastaviti da radi u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima bez obzira šta govore sa strane, prenosi Beta.



On je rekao da Srbiju uopšte ne interesuju tuđe stolice, niti ima dve stolice, već samo jednu i da je to Srbija.



Kometarišući izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD da Srbija mora jasno da se opredeli, on je ocenio da su to "gluposti".



"To su gluposti. Sve su to gluposti. Mislim da su neki ljudi, uključujući i predstavnika Stejt departmenta previše gledali 'Rat svetova' i naučno fantistične priče", rekao je Dačić.



Ministar spoljnih poslova je rekao da je Velika Britanija predložila da se ukinu redovne sednice Saveta bezbednosti o stanju na Kosovu i da se to pitanje razmatra na zatvorenim konsultacijama. On je dodao da su se njihovom predlogu pridružile SAD i još neke zapadnoevropske zemlja, a da su protiv Kina i Rusija.

Dačić je istom prilikom izjavio i da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu ne zavisi od SAD ili Rusije, već isključivo od Srbije.



Kako je rekao, nije bilo predviđeno da zaposleni u tom centru u Nišu dobiju diplomatski status, već status zaposlenih u ambasadi.



"Ako će Rusija da šalje svoje špijune, neće valjda da ih šalje u status službenika koji imaju status kao kafe-kuvarica, baštovan ili domar u američkoj ili ruskoj ambasadi. Valjda bi ih poslali na neke više funkcije", rekao je Dačić.



Ministar je rekao da je u centru u Nišu "pet Srba, četiri Rusa i jedan pas".



"Ako je to nešto od čega Amerika treba da se plaši, onda mislim da je ovaj svet došao do svoje antiteze", rekao je on.



Dačić je citirao bivšeg državnog sekretara SAD Henrija Kisindžera da dalje zaoštravanje odnosa SAD i Rusije nije moguće, i dodao da će oni na kraju naći zajednički interes, dok Srbija treba da čuva svoje interese.