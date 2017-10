Rahoj se nada da će intervencija u Kataloniji biti kratka

Španski premijer Marijano Rahoj rekao je danas da su planovi vlade da preuzme kontrolu nad Katalonijom i spreči pokušaj nezavisnosti tog regiona "izuzetni" i da se nada da neće dugo trajati.



Rahoj je u parlamentu rekao da je primena člana 155 Ustava "jedina moguća" opcija za uspostavljanje vladavine prava koja je, prema njemu, ukinuta pokušajem secesije katalonskog lidera Karlesa Pućdemona.



On je naveo da se nada da će trajanje planiranih mera, koje uključuju i smenu Pućdemonove vlade i oduzimanje ovlašćenja katalonskom parlamentu, biti kratko, i da bi one trebalo da budu okončane regionalnim izborima. Rahoj je izrazio nadu da će ti izbori biti održani što pre kada se uspostave red i zakon.



"Aktiviranjem člana 155 (Ustava) ispunjavam moju obavezu u odnosu na nepoštovanje zakona", rekao je Rahoj.



On je dodao i da je cilj "otklanjanje ekonomskih posledica" odluka koje su donosili secesionisti, navodi Frans pres.



Prema njegovim rečima, "jedina stvar o kojoj je Pućdemon hteo da razgovara bili su uslovi i rokovi za nezavisnost Katalonije".



Očekuje se da španski Senat u petak usvoji predložene mere.



Prethodnih dana su ojačale spekulacije da bi Pućdemon mogao da raspiše vanredne izbore za parlament Katalonije kako bi izbegao intervenciju Madrida.



Takođe, Pućdemon je za četvrtak sazvao zasedanje regionalnog parlamenta na kome se očekuje donošenje neke bitne odluke, a možda i proglašenje nezavisnosti.