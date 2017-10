CIA širi misiju u Avganistanu da goni i ubija talibane

Američki The New York Times (NYT) izvjestio je da Centralna obavještajna agencija (CIA) širi svoje operacije u Avganistanu sa naredbom na gone i ubijaju talibanske militante.

U izvještaju se citiraju dva neimenovana visoka američka zvaničnika koji kažu da CIA-ino paramilitarno odjeljenje raspoređuje male grupe timova sa iskusnim operativcima i privatnim plaćenicima koji će zajedno sa avganistanskim snagama obavljati navedene zadatke.

U izvještaju NYT se navodi da će ovim upavljati CIA-no odjeljenje za specijalne aktivnosti.

Ovaj dnevnik takođe navodi da je ovoj zadatak posljednji znak sve veće uloge koju je CIA dobila u antiteroritičkoj stategiji predsjednika SAD Donalda Trumpa.

CIA je odbila da komentariše navode o širenju njihove misije u Avgansitanu.

Američka obavještajna agenicija ranije je bila fokusirana na razbijenje militanata Al-Kaide i pomaganju agvanistanskim obavještajnim službama, mnogo više nego na direktnoj borbi protiv talibana.

Ali Trump je u avgustu najavio da će popustiti restrikcije kada je riječ o gonjenju militanata.

"Ubice moraju da znaju da nemaju gdje da se kriju, da nema mjesta do kojeg je mogu doprijeti Amerikanci i američko oružje" rekao je Trump tada.

SAD su već značajno povaćele broj vazdušnih udara protiv talibana u Avganistanu posljednjih mjeseci, uključujući i korišćenje dronova u tim napadima.

Danas je iznenada u nenajavljenu posjetu Avganistanu boravio i državni sekretar Rex Tillerson koji se sastao sa predsjednikom Ašrafom Ganijem.

Tillerson je nakon tog susreta u saopštenju koje je izdala ambasada naveo da nova strategija SAD za Južnu Aziju "jasno stavila do znanja da su Sjedinjene države posvećene saradnji sa vladom Avganistana i partnerima širom regiona na postizanju mira u Avganistanu i onemogućavanju sugurnog utočišta za teroriste koji su prijetnja tom cilju."