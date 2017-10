Crna Gora ratificirala Pariški klimatski sporazum

Crnogorski parlament u srijedu je, glasovima svih zastupnika, verificirao Pariški sporazum, kojim ova država potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena s ostalim zemljama potpisnicama.



„Potvrđivanjem Pariškog sporazuma Crna Gora učvršćuje svoj put ka članstvu u Europskoj uniji (EU) i potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena s ostalim zemljama potpisnicama“, rekao je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.



Radulović je podsjetio da je crnogorski predsjednik Filip Vujanović 22. travnja prošle godine potpisao Pariški sporazum na svečanosti u organizaciji glavnog tajnika UN-a Ban Ki Moona u New Yorku.



Ministar je naveo da se Crna Gora time založila da će smanjiti emisiju plinova s efektom staklenika za najmanje 1.572 kilotona, na razinu od 3.667 kilotona ili manje.



„Ovaj cilj je određen Nacionalnom strategijom o klimatskim promjenama do 2030. godine i realizirat će se kroz razvoj industrijske tehnologije, povećanjem udjela iz obnovljivih izvora energije, opće povećanje energetske učinkovitosti, kao i modernizaciju energetskog sektora“, kazao je Radulović.



Potvrđivanjem Pariškog klimatskog sporazuma Crna Gora se mora pripremiti i za njegovu primjenu, što podrazumijeva usklađivanje nacionalne klimatske i energetske politike s njegovim ciljevima i zakonodavstvom Europske unije (EU), ocijenila je Koalicija 27, koja okuplja 20 organizacija civilnog društva s ciljem praćenja procesa pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27.



Pariškim sporazumom 195 zemalja obvezalo se ograničiti globalno zagrijavanje na manje od dva stupnja Celzijeva u usporedbi s predindustrijskim razvojem. Sporazum su potpisali šefovi država ili vlada, a do sada ga je ratificiralo više od 130 zemalja.