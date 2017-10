Zeman traži da EU ukine sankcije protiv Rusije

Predsjednik Češke Miloš Zeman tražio je utorak u Savjetu Evrope u Strazburu da Evropska unija ukine sankcija protiv Rusije, navodeći da ne želi da ulazi u njihovu opravdanost, ali da one uopšte nijesu efikasne.



Zeman je na zasijedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope rekao da sankcije prave još jednu liniju podjele u Evropi, dok ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu donose visoku popularnost jer Rusi imaju osjećaj da su u tvrđavi pod opsadom i traže jakog lidera.



"Molim, shvatite me ispravno. Ja ne govorim o opravdanosti sankcija. Ja govorim o efikasnosti sankcija. A upravo danas njemački dnevnik Die Welt ima članak u kome se piše da EU tim sankcijama gubi, dok za Rusiju one ne znače ništa loše. To nije strategija gdje pobjedjuju svi, već strategija u kojoj svi gube. Isto kao što vidimo u slučaju Brexita. Isto se može reći i o sankcijama (Rusiji)", kazao je Zeman.



Češki predsjednik podsjetio je na primjer Kube gdje je bez obzira na sve blokade i embarga decenijama na vlasti ostajao Fidel Castro, a takođe je upozorio da sankcije u državama protiv kojih su uvedene, izazivaju fenomen tvrđave pod opsadom.



"Tvrđavi pod opsadom potreban je jak lider. Njegova popularnost raste. Putin sada ima podršku 80 posto i vjerujem da je veliki dio te popularnosti isprovociran sankcijama", kazao je češki predsjednik.



Zeman je rekao da je Savjet Evrope organizacija čiji cilj jačane prijateljstvo među narodima, a ne da podsticanje podjela.



"Ja sam politički old timer. Jedno od mojih iskustava jeste da je vrlo teško stvoriti prijatelje ali vrlo lako steći neprijatelja. Evropa je kontinent podijeljen mnogim linijama, a jedna od njih je linija između Rusije i ostatka Evrope. Ne želim da pretjerujem. Neću da kažem da je to ponavljanje Željezne zavjese, ali i dalje je to neka linija podjele", rekao je Zeman.



"Šta preporučujem umjesto sankcija? Komunikaciju među ljudima na raznim nivoima. To što je nama potrebno danas jeste ideološka diverzija, drugačija, za mirnodopska vremena", rekao je Zeman.