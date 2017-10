Stefanović: Spustiti tenzije u Tutinu, istraga je u toku

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović apelovao je u sredu na sve u Sandžaku da spuste tenzije i sačekuju rezulate istrage o u policijskog akciji ubijenog mladića iz Tutina.



On je na konferenciji za novinare rekao da ljudi ne smeju da se prebrojavaju po tome ko je koje nacionalnosti.



"Molim sve da spustimo tenzije na minimum i da sačekamo rezultate istrage", rekao je Stefranović, istakavši da postupak vode sud i tužilaštvo a ne policija.



Prema njegovim rečima, prebrojavanje o tome ko je koje nacionalnosti neće doneti ništa dobro društvu.



Policajac srpske nacionalnosti, tokom dužnosti u sprečavanju nelegalne trgovine nedavno je u blizini Tutina usmrtio mladića bošnjačke nacionalnosti a što je izazvalo oštre rekacije većine bošnjačkih političkih stranaka koje su to nazvale "zločinom".



Policajac R.B. iz Tutina uhapšen je zbog sumnje da je ubio Fahrudina Skarepa i njemu je Viši sud u Novom Pazaru odredio pritvor do 30 dana.



Taj policajac je bio deo patrole koja se nalazila u selu Dolovo, opština Tutin, u sklopu akcije sprečavanja nedozvoljene trgovine.



On se tereti da je pucao na vozilo kojim je upravljao Skarep koji se, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, oglušio o naredbu policajaca da stane dok se kretao ka njima.



Skarep je tom prilikom teško ranjen, a povredama je podlegao u novopazarskoj Opštoj bolnici.