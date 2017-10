Vučić ne očekuje reakciju Brisela na pismo Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da ne očekuje reakciju Brisela na pismo koje će Srbija poslati Evropskoj komisiji zbog stava da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti, dodajući da je to direktna primena različitih aršina EU.



Vučić je rekao u intervjuu za TV Prva posle sastanka sa premijerima Grčke, Rumunije i Grčke u Varni, da su svi svesni "nepravde" koja je učinjena Srbiji.



On je rekao da nije čuo da se međunarodno javno pravo primenjuje samo na članice EU, kao i da ne postoji rezolucija UN u kojoj se govori o otcepljenju Kosova od Srbije.



Istakao je da Srbiju niko ne štiti i dodao da je posao srpskih vlasti da štite nacionalne interese.



Vučič je rekao da bi bilo pošteno da EU kaže da se "ogrešila o Srbiju 1999, 2004. i 2008. godine", ali da misli da se to neće dogoditi.



Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u ponedeljak da predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Srbije pripremaju pismo za Evropsku komisiju u kojem će postaviti niz pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti.



Brnabić je posle konsultacija u predsedništvu Srbije novinarima kazala da će ona odneti pismo kada bude putovala u Brisel u ranije dogovorenu posetu, 10. i 11. oktobra.

Zvaničnici Evropske Unije ponovili su danas stajalište da se ne mogu uporediti slučajevi Kosova i Katalonije, jer je Kosovo jedinstven slučaj.

Maja Kocijančič, portparolka Evropske Unije, istakla je da u Briselskim institucijama ne postoje dvostruki standardi već da EU “poštuje univerzalno međunarodno pravo”.