Sjeverna Koreja: SAD su nam objavile rat

Ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje je optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da je objavio rat njegovoj državi, prenosi BBC.



Ri Yong-ho je rekao novinarima u New Yorku da Sjeverna Koreja ima pravo da obori američke bombardere. To se, kako je naveo, ne odnosi samo na situaciju u kojoj bi se ti bombarderi nalazili u zračnom prostoru Sjeverne Koreje.



"Svijet bi se trebao jasno sjećati da su SAD prve objavile rat", rekao je Ri.



Čelnici dviju država su posljednjih dana u žestokom verbalnom sukobu.



Nakon što je Ri protekle sedmice održao govor u sjedištu Ujedinjenih nacija Trump je na društvenim mrežama poručio da on i lider Sjeverne Koreje „neće biti još dugo tu“, ukoliko nastave s retorikom.