Vučić: Tramp prihvatio da dođe u Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je predsednik SAD Donald Tramp prihvatio da dodje u posetu Srbiji.



Vučić je u izjavi za srpske medije rekao da se na sinoćnjem prijemu koji je predsednik SAD organizovao u Njujorku za lidere zemalja koji prisustvuju Generalnoj skupštini UN, "četiri puta rukovao" s Trampom kada je on potvrdno odgovorio na njegov poziv da poseti Srbiju.



"Vrlo kratko smo govorili o politici, a kada sam mu uputio poziv, govorio sam i o odnosu Srba i svih drugih građana Srbije i prema njemu i prema američkoj politici, kako bi ga dočekali ljudi u Srbiji, kako sam nekada smatrao da u Srbiji postoji drugačiji odnos prema Amerikancima, a da je onda njegova pojava pokazala koliko Srbi žele to prijateljstvo", naveo je Vučić.



On je rekao da je Trampu imao nešto više vremena da kaže određene stvari o Srbiji, za razliku od drugih, verovatno zbog toga što, kako je rekao, dolazi iz istog regiona kao i Trampova supruga Melanija.



Predsednik Srbije je dodao da je s Melanijom Tramp razmenio "malo kurtoaznih reči na mešavini srpsko-slovenačkog".