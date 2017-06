Dragan Kojadinović svedočio na suđenju za ubistvo Ćuruvije

Suđenja optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu, svedočenjem direktora Studija B u 1999. godini Dragana Kojadinovića koji je ukazao na razne i brojne pritiske ondašnje vlasti na nezavisne medije, prenosi Beta.



On je rekao da su Ćuruvija, kao i njegova redakcija, bili izloženi tim pritiscima i putem izricanja visokih novčanih kazni.



Kojadinović je rekao i da je Studio B prvi objavio da je Ćuruvija ubijen i da je to javio na redakcijski telefon neko od građana.



"Meni je to kroz vrata (u redakciji) preneo neko iz studija i ja sam zvao novinara Vlada Dinića, vlasnika lista Svedok da proveri jer je bio na ulici", rekao je on.



Kojadinović je rekao da je Dinić otišao do Svetogorske ulice i da je tu "zatekao u ulazu telo Ćuruvije u krvi".



"To mi je javio i ja sam potom objavio vest", rekao je Kojadinović.



On je rekao da mu je nekog od narednih dana, u razgovoru Dinić rekao, i da je na mestu ubistva zatekao samo dva mala Roma.



Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. u Svetogorskoj ulici u Beogradu, u haustoru zgrade u kojoj je živeo.



Za njegovo ubistvo optuženi su načelnik Državne bezbednost (DB) Radomir Marković, načelnik beogradskog centra DB Milan Radonjić, bivši glavni inspektor Druge uprave DB Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak.



Po optužnici, Ćuruviju je ubio Kurak koji je u bekstvu, a saučesnik mu je bio Romić koji je, kao i Radonjić, uhapšen u januaru 2014.



Optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili svaku povezanost s tim zločinom.