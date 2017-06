Krišto ne vidi ništa sporno u koncertu podrške haškim osuđenicima

Zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto kazala je kako ne vidi ništa sporno u organizovanju skupa podrške haškim osuđenicima u Mostaru.

Na pitanje novinara o stavu PIC-a (Vijeća za provedbu mira) koji je osudio održavanje događaja nazvanog "Veliki skup potpore hrvatskim uznicima u Hagu te svim nepravedno optuženim i osuđenim hrvatskim braniteljima HVO-a", koji je najavljen za 8. juni u Mostaru, Krišto je odgovorila da ne vidi ništa sporno u najavljenom događaju.



"Iskrena da budem, samo sam vidjela da postoji stav PIC-a, ali ga nisam pročitala. Veseli me da je PIC o nečemu postigao saglasnost kada je riječ o BiH. Ako je to uistinu najvažnije pitanje u BiH, onda se mi svi ozbiljno moramo zabrinuti gdje smo i šta nas to očekuje. Što se tiče organizovanja koncerta, ja tu ne vidim ništa sporno. To je nešto što se odvija u organizaciji jedne udruge. Ne vidim da je to štetno po interese BiH. To je nešto što svakodnevno imamo i što dozvoljava demokratska država", kazala je Krišto.



Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) su osudili skup podrške haškim osuđenicima u Mostaru.



Politički direktori su naglasili da sve institucije u Bosni i Hercegovini, uključujući političke, vjerske i organizacije civilnog društva, treba da djeluju u pravcu promovisanja pomirenja, međusobnog razumijevanja i tolerancije te izbjegavaju događaje, aktivnosti i retoriku koja produbljuje podjele, što uključuje i glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, historijski revizionizam i provokativnu upotrebu simbola. Njihov stav je da ne treba praviti nikakve poteze koji za posljedicu imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija, ni u Mostaru niti drugdje.



Politički direktori Upravnog odbora PIC-a čvrsto su uvjereni da oni koji podržavaju skupove čiji je cilj podrška optuženim i osuđenim ratnim zločincima, ne djeluju u skladu s evropskim vrijednostima, vladavinom prava ili vlastitim deklarisanim težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji i učešću u demokratskim procesima.

Koncert treba da se održi u četvrtak i na njemu će nastupiti kontroverzni hrvatski izvođač Marko Perković Thompson.