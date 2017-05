I hrvatskom diplomacijom u zaštitu Thompsona

Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, vlasti u Sloveniji zabranile su subotnji koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u Mariboru zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država mogli doći njegovi "radikalizirani obožavatelji". Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenske vlasti, a takvu njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikantskom.

Sam Thompson tvrdi, pak, da su sve potrebne dozvole dobivene još prije dva i po mjeseca.

"Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih nereda i kaznenih djela jednostavno ne stoji. To me čudi. Trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi. Stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, nacisti i fašisti jednostavno ne stoji", navodi on.

Thompson je u razgovoru za privatnu hrvatsku Novu TV za ovu zabranu prozvao slovensku visoku politiku i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku koja se želi okupljati oko njegovih pjesama.

Inače, vladajući slovenski lijevi centar je na novinarske upite kazao kako su za zabranu koncerta, dok iz oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na Thompsonov koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani.

Na poticaj premijera Andreja Plenkovića hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom "u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju", stoji u priopćenju Ministarstva.

Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost kako prema Thompsonovoj muzici, tako i prema ideologiji Zlatka Galla u izjavi za RSE u reakcijama s obje strane granice previše je politikantstva.

"Mislim da ovoga puta nije samo riječ o paranoji ili o pretjeranom strahu od dolaska i izgreda agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego da je u oba slučaja – i sa slovenske strane, i sa hrvatske strane ishitrenom reakcijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova – riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da diže nacionalni tlak, ponovno na pitanju Thompsona", ocjenjuje Gall.

Gall tvrdi da je i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.

"Thompson je na politikantstvu i na draškanju ustašofilnih emocija i napravio cijelu karijeru, međutim apsolutno sam protiv zabrana – ukoliko one nemaju smisla. Dakle, za Thompsonov nastup u Sloveniji kao i bilo gdje u Europi, baš kao i za nastupe u Hrvatskoj vrijedi samo jedno, a to je – ukoliko se na koncertu ne događa nešto što je protivno zakonu i pozitivnim zakonskim normama, onda bi se taj koncert trebao održati", riječi su Galla.

Da je u Sloveniji dosta riječ o visoko politiziranom pitanju pokazuje i činjenica da je danas održana sjednica njihovog parlamentarnog Povjerenstva za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom – njihova sigurnosna procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog povjerenstva koji je sjednicu i sazvao je iz Janšine stranke.

Dodajmo da hrvatskom političkom vrhu nije jasna slovenska zabrana Thompsonovog koncerta u Mariboru u subotu.

Premijer Andrej Plenković kazao je kako "njemu nije poznato" koji bi to razlozi mogli biti za zabranu, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović priopćenjem je izvijestila kako je o tome razgovarala sa svojim slovenskim kolegom i "prenijela mu svoje mišljenje da je glazba tu da spaja ljude, a da su zabrane kontraproduktivne", dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kazala kako je "vrlo neuobičajeno da se s takvim argumentima zabranjuju koncerti".

Prošlog mjeseca Thompsonu je zabranjen koncert u gradu Kremsmünster u u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, a prošle godine koncert u švicarskom gradiću Schlieren.

Thompson je postao poznat pred četvrt stoljeća sa pjesmom "Bojna Čavoglave" koja započinje ustaškim pozdravom, a proziva ga se da i u nekim drugim svojim pjesmama zagovara ustašku ideologiju i vrijednosti, kao da je neke ustaške pjesme i izvodio.

U razgovoru za Televiziju Slovenije pred koji dan on za ustaške pjesme on kaže kako je to montaža i falsifikat, i odbija da je zagovarao bilo koje vrijednosti iz Drugog svjetskog rata, već samo iz Domovinskog rata u Hrvatskoj. Na pojavljivanje osoba sa ustaškom ikonografijom na njegovim koncertima odgovara da ne može nikome određivati što će nositi, ali kaže – ako neko želi nositi neko znakovlje, neka nosi ono Hrvatske vojske iz Domovinskog rata.

Slovenska televizija navodi i kako neki upozoravaju da će istog dana u Ljubljani nastupati udovica Željka Ražnatovića Arkana, Ceca Ražnatović, ali da to onima kojima je sporan Thompson – nije sporno.