Intersept: Rusija pokušala da hakuje izborne sisteme u SAD

Hakeri u ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi pokušali su nekoliko puta da uđu u dokumente američkog izbornog sistema pre predsedničkih izbora 2016. godine, prenela je onlajn medijska kuća Intersept (The Intercept) pozivajući se na poverljivi dokument Nacionalne bezbednosne agencije (NSA).



Prema tom izveštaju u čiji je uvid imao Intersept, operacije piraterije su se tokom tri meseca do samog dana izbora 8. novembra 2016. odnosile na privatna preduzeća koja su imala spiskove birača.



Hakovanje je usko povezano sa ruskom vojnoj obaveštajnom službom GRU, naveo je Intersept i dodao da dokument NSA ne precizira da li su te piratske operacije na bilo koji način uticale na izborne rezultate.



Američke obaveštajne agencije su navele da navodno rusko hakovanje nije direktno uticalo na pobedu republikanca Donalda Trampa ali je ugrozilo kampanju njegove demokratske protivnice Hilari Klinton.



Ruski predsednik Vladimir Putin demantovao je optužbe o mešanju u izborni tok u SAD navodeći da hakeri mogu da intervenišu bilo gde sa bilo kojeg kompjuterskog sistema.



To novo saznanje dolazi uoči svedočenja bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsa Komija pred obaveštajnim odborom Senata o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u SAD.



Tramp je u maju smenio Komija, koji je vodio istragu o njegovim vezama s Rusijom.