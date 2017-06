Nije prošao zahtev za opoziv Todorića iz NO Konzuma

Vanredni poverenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio je danas da Ivica Todorić i dalje ostaje u Nadzornom odboru Konzuma, jer je jedan od akcionara, predstavnik grupacije Agram, glasao protiv njegovog opoziva, prenosi Beta.



"Danas smo očekivali da će predstavici akcionara glasati za opoziv (Ivice Todorića), ali to se nije dogodilo. Posle toga više nismo bili u mogućnosti da sazovemo novi Nadzorni odbor, koji će biti za 15-ak dana, i nismo mogli da promenimo Upravu Konzuma", rekao je Ramljak novinarima posle sastanka s Glavnom skupštinom Konzuma.



On je rekao da predstavnici Agram grupacije drže više od 25 odsto akcija Konzuma, do kojih su došli na osnovu "famoznih repo ugovora" (o reotkupu). Na pitanje znači li to da Todorić i dalje vuče konce u Konzumu, Ramljak je odgovorio novinarima da procene sami.



On je dodao i da Todorić, za razliku od nekih drugih članova Nadzornog odbora, nije sam podneo ostavku, pa je predložen opoziv. Ramljak je rekao i da mu ovakav razvoj situacije otežava posao, jer se prolongira restrukturiranje kompanije.



Ministarka privrede Martina Dalić rekla je novinarima da današnji događaj "pokazuje da i nakon što je Ivica Todorić zadužio Agrokor za više od 40 milijardi kuna i doveo ga na rub bankrota, on nastavlja s iracionalnim ponašanjem, te se izgubio u svojim kombinacijama", prenosi N1 televizija.



Ona je novinarima u Zagrebu rekla da ne može da spekuliše o motivima grupacije Agram, ali i ocenila da sve to neće uticati na proces restrukturiranja kompanije.