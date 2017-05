Crnogorski premijer u ponedjeljak sa potpredsjednikom SAD Pensom

Crnogorski premijer Duško Marković najavio je da će se u ponedjeljak u Vašingtonu sastati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Majkom Pensom (Mike Pence).



Marković je saopštio da će se sa Pensom sastati, u ponedjeljak, 5. juna u Vašingtonu, nakon što Crna Gora predajom ratifikacionih instrumenata u State Departmentu i formalno postane članica NATO-a.



„Sveukupan uspjeh Crne Gore ne bi bio moguć bez pomoći Sjedinjenih Država. Vjerujem da je naše partnerstvo i prijateljstvo vječno. Svi znamo da se prijateljstvo ne mjeri veličinom i bogatstvom neke države, već dobrim namjerama i djelima. Želim da poručim američkom narodu da će u Crnoj Gori uvijek imati iskrenog i pouzdanog prijatelja“, rekao je Marković američkom magazinu „Time“.



On je ocijenio da Crna Gora 5. juna ulaskom u NATO 5. pravi istorijsku prekretnicu i pridružuje se najmoćnijim država svijeta kako bi zajedno radili na promociji civilizacijskih vrijednosti u cilju očuvanja mira i stabilnosti u svijetu.



„Ko poznaje istoriju Crne Gore u posljednja dva vijeka, razumije zašto je nama toliko važna garancija naše nezavisnosti koju definitivno dobijamo članstvom u NATO. U istoriji se to događalo više puta – da se o sudbini Crne Gore odlučuje bez njenog prisustva. To više nikada neće biti moguće“, rekao je Marković.