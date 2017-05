Sud vratio Slobodana Arežinu na mesto urednika RTV

Osnovni sud u Novom Sadu poništio je odluku Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine (RTV) o razrešenju Slobodana Arežine sa funkcije direktora programa RTV-a, koja je doneta 5. maja prošle godine i posle koje je smenjeno još nekoliko urednika i voditelja.



Zbog tih smena zaposleni na RTV-u potpisivali su protestnu peticiju, a organizovani su i ulični protesti pokreta "Podrži RTV", koji je oformljen upravo u znak protesta zbog smena. Osnovni sud je presudom, u koju je agencija Beta imala uvid, obavezao RTV da Slobodana Arežinu vrati na posao direktora programa u roku od osam dana, pod pretnjom prinudnog izvršenja.



Sud je obavezao RTV da Arežini isplati 124.500 dinara, na ime troškova parničnog postupka, sa zateznom kamatom.



Arežina je tužbu podneo 4. jula prošle godine.





Protiv presude Osnovnog suda dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema presude Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Slobodan Arežina, inače višedecenijski TV profesionalac, novinar i urednik u Radio-televiziji Srbije (RTS) a od sredine 90-ih i nekoliko drugih medijskih kuća, između ostalog i beogradskog biroa RSE, rekao je prošle godine nakon smene da je saznao za inicijativu da se smeni u danu kada je održavana sednica Upravnog odbora.

"Pre podne juče (04. maj 2016.) sam za to saznao i imao sam istog dana popodne, jedan sat pre sednice Upravnog odbora, razgovor sa predsednikom UO i generalnim direktorom gde mi je rečeno da je pokrenuta inicijativa da mi se prekine mandat. Ja sam pitao šta je razlog, postoji li nešto u programu što je bilo loše, neki promašaj, nešto u programu što zaslužuje da programski direktor bude smenjen. Oni su rekli 'da nema', što bi mogli u tom smislu da navedu, da je više želja da se krene sa novim programskim projektima. Ja sam na to odgovorio da onda imam pravo na stav da je to posledica političkog pritiska",rekao je tada Arežina.

Upravni odbor RTV-a je smenio Arežinu zbog, kako je navedeno "utvrđenog pada gledanosti televizijskog programa i nepostojanja Plana proizvodnje i emitovanja programa RTV za 2016. godinu, kao jednog od bitnih dokumenata vezanih za rad pokrajinskog javnog servisa".

"Imam želju da vidim zvanično taj dokument, jer je ovo obrazloženje više neka vrsta izgovora, tek tako da se nešto navede", kazao je tada Arežina i naveo da je 2015. godine, nakon tri godine njegovog rada, RTV imao rekordnu gledanost, do tada nezabeleženu u istoriji te kuće. "Međutim, kada su nam ukinuli signal na Avali, ta gledanost je pala i to je normalna stvar. Kada pogledam ta dva navedena razloga za moju smenu, mogu samo da zaključim da oni nisu pravi, te da su pravi razlozi neka vrsta političkog pritiska", kazao je Arežina.

Pravni zastupnici Slobodana Arežine, advokatska kancelarija Beljanski, u tužbi su naveli i da je objavljivanjem saopštenja Upravnog odbora RTV-a povodom smene programskog direktora, a koje je zasnovano na netačnim informacijama, naneta šteta tužiočevom profesionalnom ugledu. Posle smene Arežine, ostavke su podneli generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović i glavna i odgovorna urednica Prvog programa Televizije Novi Sad Marjana Jović.

"A potom je usledila lavina političkih smena urednika i novinara na RTV-u koje su bile povod za gradjanske proteste pod nazivom Podrži RTV", saopštilo je tada Nezavisno društvo novinara Vojvodine.