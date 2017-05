Hrvatska bez parlamentarne većine, čeka se drugi krug lokalnih izbora

U Hrvatskoj i dalje nema nove parlamentarne većine, a premijer Andrej Plenković iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) ponavlja da će se o svemu više znati posle drugog kruga lokalnih izbora, 4. juna, prenosi Beta.



"Što se tiče razgovora s parlamentarnim strankama, njih ćemo voditi u tišini do kraja drugog kruga lokalnih izbora", izjavio je danas Plenković novinarima u Zagrebu.



Na većinu pitanja o sudbini Vlade, izboru novih ministara ili pregovorima o novoj većini, Plenković je odgovarao da će o tome govoriti posle drugog kruga lokalnih izbora.



On je odbacio spekulacije u medijima o tome da bi ukoliko ne budu uspeli pregovori o novoj većini vanredni parlamentarni izbori mogli da budu već 16. jula.



Prema pisanju medija, HDZ i dalje drži širom otvorena vrata potencijalnim partnerima iz Hrvatske seljačke stranke (HSS) koja je osvojila mandate na listi opozicione Socijademokratske partije (SDP).



Čelnik HSS Krešo Beljak nekoliko puta je rekao da su odani SDP-u, ali da nisu za nove izbore.



Uz njih, HDZ računa i na nekoliko nezavisnih poslanika koji su stali uz HDZ kada se birao i novi predsednik Sabora.



Tada je okupljena većina od 76 poslanika, ali je više poslanika naglasilo da to ne znači i podršku Vladi.



Vlada HDZ i Mosta trajala je svega šest meseci i bila je opterećena trzavicama, ali su se odnosi dodatno zaoštrili uoči lokalnih izbora.