Protest u Beogradu: Nećemo ministre koji služe ubici Zorana Đinćića

Nekoliko desetaka članova omladine Demokratske stranke (DS) okupilo se pred vladom Srbije u Beogradu, uz poruku “Nećemo ministre koji služe Zvezdanu Jovanoviću.

Konkretan povod njihove akcije je desetogodišnjica izricanja prvostepene presude ubicama premijera i predsednika DS-a Zorana Đinđića – pripadnicima zemunskog kriminalnog klana i rasformirane Jedinice za specijalne operacije.

“Želimo da poručimo ministru policije Nebojši Stefanoviću da ne želimo ministre u Vladi Srbije koji će služiti istim onim ljudima koji su ubili Zorana Đinđića. Već želimo ljude i ministre koji će služiti građanima Republike Srbije”, izjavio je Filip Isailović, predsednik Demokratske omladine Beograda.

Prema mišljenju Manje Ećimović, članice Demokratske omladine, jedino rešenje je ostavka ministra policije.

“Ne može on da odgovara osuđenom kriminalcu. Pre četrnaest godina je država ubijena, nama je otet premijer. A on odgovara ubici našeg premijera! Da li je to pravi ministar? Naravno da nije”, smatra manja Ećimović.

Bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek osuđen je na 40 godina zatvora zbog organizacije ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Zvezdan Jovanović, zamenik komandanta JSO-a, robija 40 godina zbog neposrednog izvršenja ubistva. Dvanaest optuženih osuđeno je na ukupno 378 godina zatvora.

S druge strane, politička pozadina atentata na premijera Srbije je četrnaest godina nakon njegove smrti i deset godina od donošenja prvostepene presude, i dalje nepoznanica.