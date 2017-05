Janković: Imenovanje Gašića u BIA posledica Vučićeve politizacije tajnih službi

Predsednik Pokreta "Slobodni građani Srbije" Saša Janković ocenio je u ponedeljak da najavljeno imenovanje Bratislava Gašića na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) predstavlja politizaciju tajnih službi i banalizaciju državnog posla ali da tako nešto nikoga ne treba da začudi.



"Šta je čudno što je Gašić direktor BIA ako je predsednik političke stranke koordinator svih službi bezbednosti. Aleksandar Vučić je predsednik političke stranke i istovremeno dobija operativna saznanja svih službi. Pa to je definicija definicije politizacije tajnih službi i odavno već u svim aspektima života neki amateri vode jako ozbiljne resore. Zašto bi oblast bezbednosti bila izuzeta?", rekao je Janković agenciji Beta.



Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da će Bratislav Gašić biti novi šef Bezbednosno-informativne agencije.



Gašić je sa mesta ministra odbrane smenjen 5. februara 2016. godine zbog seksističke izjave upućene novinarki TV B92 početkom decembra 2015. godine.



Janković je rekao da upravo profesionalci u službama ne žele da budu iskorišćeni i zloupotrebljeni i da se i u službe i u ostale državne institucije postavljaju ne samo potpuni amateri već i ljudi koji imaju samo jedan kvalitet - lojalnost prema Aleksandru Vučiću.



On je ocenio da to traje već jako dugo i izrazio čuđenje što na mesto zaštitnika gradjana, koju je nekada obavljao, već nije postavljen neki "istaknuti jastreb Aleksandra Vučića", koji se istakao pisanjem tvitova pod lažnim imenom, odnosno kao bot.



"Gospodin Gašić u BIA? Pa to je, u ovom momentu, njegovo prirodno stanište. U ovom momentu oni shvataju državu kao prirodno stanište a građani su višak", rekao je Janković.