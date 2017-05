Šef tajne policije po Vučićevom ličnom ukusu

Premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Upitan da li Gašić može da obavlja tu funkciju pošto je sa prethodne, ministra odbrane, smenjen posle seksističkih poruka upućenih jednoj novinarki, Vučić je odgovorio:

“Da, on će biti šef BIA, izdržao je godinu i po dana bez ijedne funkcije. On ima mnogo dobrih kvaliteta, on je čovek koji sve zna o bezbednosti.“

Prethodno, u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) Gašić je informaciju o svom imenovanju na čelo BIA opisao kao “novinarske priče”.

"Nemate razloga o tome da me pitate. To su novinarske priče. Neću ništa da vam kažem. Nemam komentar uopšte", kazao nam je Gašić u kratkoj telefonskoj izjavi.

Podsetimo, Bratislav Gašić razrešen je dužnosti ministra odbrane u Vladi premijera Aleksandra Vučića, februara 2016. godine. Razlog je bio skandal koji je izbio nakon što je izrekao seksističku uvredu novinarki televizije B92, što je zabeležila i kamera.

Sam premijer Vučić, koji je pre mesec i po dana izabran za predsednika Srbije, osudio je Gašićev gest ali je više puta javno isticao da je zadovoljan njegovim učinkom na mestu ministra odbrane.

“U pitaju je kadrovska rokada unutar Vučićeve Srpske napredne stranke u kojoj Gašić dobija funkciju posle jednoipogodišnje pokore”, ocenio je za RSE novinar nedeljnika “Vreme”, Miloš Vasić, dodajući da je u pitanju „utešna nagrada za Bratislava Gašića“.

Ipak, njegovim imenovanjem na veoma važnu državnu funkciju nakon smene sa pozicije ministra odbrane, kojoj su prethodili protesti novinara i žestoke kritike u javnosti, Vučić šalje i jasnu poruku.

„Postavljanjem Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost, pre ili kasnije, ovako ili onako. Pa kao što je Zoran Babić (bivši poslanik naprednjaka upamćen po verbalnim gafovima) za svoje mentalno i fizičko divljenje postao direktor ’Koridora’, tako će i ovaj postati to što će postati. A biće mesta i za druge koji mu se dive mentalno i fizički. Bogu hvala, ovo je bogata država, BDP raste svakoga dana, ima za svakoga sve i ne moraju da se ništa više brinu“, dodaje Vasić.

Zahtevi za smenu čuli su se i pre incidenta koji je Gašića koštao ministarske funkcije.

Prethodno je to učinjeno zbog pogibije sedam osoba prilikom pada vojnog helikoptera u martu 2015. godine u Beogradu. Podsetimo i na to da je Više tužilaštvo jula 2016. godine utvrdilo da ne uočava elemente krivične, već eventualno disciplinske odgovornosti za uzroke koji su doveli do tragedije.

Gašić je takođe optuživan i za uticaj na lokalne medije u rodnom gradu. Gradski odbor Demokratske stranke u Kruševcu iznosio je tvrdnje da je većina medija u tom gradu u vlasništvu ili pod kontrolom visokih funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) te da se za njih izdvajaju sredstva iz budžeta Kruševca, što se odnosi i na televizuju "Plus" čiji je vlasnik Gašić.

Nekadašnji zamenik načelnika Državne bezbednosti (čijim preimenovanjem je uspostavljena BIA) Zoran Mijatović, kaže za RSE da su na čelo tajne policije došle ličnosti čije su karijere bile upitnije od Gašićeve. Navodi i primer:

“Izbor Bratislava Gašića sada postavljamo kao strašno veliko pitanje, a to što je Rade Bulatović iz pritvora postao direktor BIA, to smo zaboravili. Za mene je sve krenulo onog momenta kada čovek iz zatvora dođe za direktora i sada se svi čudimo. Uopšte neću da ulazim u priču o Gašiću, samo vam kažem gde je koren. I novinari i društvo kasne deset godina sa postavljanjem tog pitanja.”

Rade Bulatović, bliski saradnik nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zaista je imenovan za šefa BIA nakon što je izašao iz pritvora u kom se našao zbog sumnje da je kontaktirao sa zaverenicima koji su organizovali i sproveli ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. godine. Bulatović je danas ambasador Srbije u Ukrajini.

“Izgleda da je BIA, odnosno Služba državne bezbednosti, manje ozbiljno mesto nego funkcija vojnog ministra”, prokomentarisala je istoričarka Branka Prpa, aludirajući na funkciju sa koje je u atmosferi skandala Gašić smenjen pre godinu i po dana.

“Sve to govori o potpunoj privatizaciji institucija. Vučić ta mesta deli kao da ih je dobio u nasleđe od oca, dede, predede … To je zastrašujući način na koji se tretiraju državne institucije i zastrašujuća praksa koju taj čovek uvodi.”

Prpa podvlači da odnos prema BIA pokazuje i da vladajuće elite u Srbiji beže od preispitivanja uloge koju je tajna policija imala u zbivanjima devedestih, kako u ratnim dešavanjima, tako i u političkim ubistva. Jedno od najpoznatijih je ubistvo partnera naše sagovornice novinara Slavka Ćuruvije, za koje se i danas sudi u Beogradu, pri čemu tragovi nedvosmisleno vode ka pripadnicima tajne policije.

“Ono što jeste kontinuitet, to je da se BIA i dalje nalazi u statusu političke policije. Ona je servis vladajućih krugova. To je privatni servis Aleksandra Vučića, koji treba da prisluškuje njegove političke neprijatelje, da nalazi kompromitantne detalje iz njihovog života i sve ostalo što inače radi politička policija u totalitarnim sistemima.”

Predsednik Pokreta "Slobodni građani Srbije" Saša Janković ocenio je da najavljeno imenovanje Bratislava Gašića predstavlja politizaciju tajnih službi i banalizaciju državnog posla, ali da tako nešto nikoga ne treba da začudi.

Novinar Miloš Vasić zaključuje da je u današnjoj Srbiji zapravo i svejedno ko će obavljati funkciju direktora BIA, jer, kako ocenjuje, „u Srbiji postoji samo jedan direktor, a to je Aleksandar Vučić”.

“On je direktor svega, pa i BIA. Prema tome, mogao je da postavi koga god hoće na mesto direktora BIA, a meni je žao što nije postavio Marjana Rističevića. Barem bismo imali neku zabavu“, kaže Vasić.

Podsetimo da je Bratislav Gašić pažnju javnosti privlačio i u periodu između smene i današnjeg imenovanja na veoma važnu državnu funkciju. U septembru prošle godine, njegov se lik našao na fresci u Crkvi svetog Jovana, na brdu Bagdala iznad Kruševca, čiju je izgradnju finansirao.