Vučić: Gašić će biti šef BIA

Premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Bratislav Gašić biti novi direktor (Bezbednosno informatinve agencije) BIA.

On je, upitan da li Gašić može da obavlja tu funkciju pošto je sa prethodne, ministra odbrane, smenjen posle seksističkih poruka upućenih novinarki TV B92.

“Da, on će biti šef BIA, izdržao je godinu i po dana bez ijedne funkcije. On ima mnogo dobrih kvaliteta, on je čovek koji sve zna o bezbednosti“, naveo je Vučić.

Prethodno, u izjavi za RSE Gašić je informaciju o svom imenovanju na čelo BIA opisao kao “novinarske priče”.