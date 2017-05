Veliki hakerski napadi u nekoliko zemalja

Veliki hakerski napadi pogodili su mnoge organizacije svijeta, uključujući i organizacije zdravstvenog sistema Velike Britanije i firme u Španiji.

Prema izvještajima medija, program poznat kao WannaCry zaključao je računare na hiljadama lokacijama u svijetu a za otključavanje traži uplatu od 300 američkih dolara u Bitcoinu.

Prema izvještajima, od oko 50.000 napada pogođene su čak 74 zemlje, uključujući Velika Britanija, Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Španija, Italija, i Tajvan.

Ranije je BBC javio da su zdravstvene institucije u Engleskoj na udaru velikog hakerskog napada, što je uzrokovalo haos u bolnicama.

Uposlenici pojedinih bolnica u okviru javnog zdravstvenog sistema ne mogu raditi na računarima, telefonske veze rade pod teškoćama, a u hitnih slučajevima se evidencija mora voditi na starinski način – olovkom.

Fondovi i bolnice u Londonu, Blackburnu, Nottinghamu, Cumbrii i Hertfordshiru su pogođene cyber napadom. Neke bolnice su morale u potpunosti isljučiti kompjuterske sisteme, a pozvale su ljude da ne dolaze ako nije riječ o hitnom slučaju.

Premijerka Theresa May izjavila je da britanske bolnice nisu bile namjerna meta ovog cyber napada.

"To nije bilo usmjereno na Nacionalne zdravstvene službe (NHS), to je međunarodni napad i brojne zemlje i organizacije su pogođene", kazala je May, prenosi Reuters.