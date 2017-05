Tilerson: SAD neće žuriti sa odlukama vezanim za globalno zagrevanje

Arktik se zagreva dvostruko brže od globalnog proseka, a klimatske promene su najveća pretnja biodiverzitetu Severnog pola, navodi se u "Ferbenks deklaraciji 2017", koju su juče usvojile zemlje Arktičkog saveta.



Deklaraciju na devet strana, u kojoj se ističe važnost smanjenja emisije metana i čađi, potpisali su u Ferbenksu na Aljasci predstavnici svih osam Arktičkih nacija, prenosi Beta.



Državni sekretar SAD Reks Tilerson, iako je potpisao deklaraciju u kojoj se ponovo apeluje na svet da se pozabavi globalnim otopljavanjem, upozorio je da SAD neće žuriti sa donošenjem odluka vezanim za globalno zagrevanje.



On je rekao da SAD ponovo razmatraju nekoliko važnih pitanja, uključujući i to na koji način će Trampova administracija pristupiti problemu klimatskih promena.



"Mi cenimo to što svako od vas ima važan stav i trebalo bi da znate da smo mi odvojili vreme da razumemo vaše razloge za zabrinutost. Nećemo žuriti sa odlukom. Donećemo ispravnu odluku za SAD", rekao je Tilerson drugim predstavnicima saveta, među kojima su i domorodačka plemena polarnog kruga.



Arkitički savet će nastaviti da bude značajna platforma dok Trampova administracija razmišlja, rekao je on. Ciljevi ovog saveta su održivi razvoj i zaštita životne sredine na Arktiku. Savet ne donosi zakone niti dodeljuje sredstva, a njegove odluke moraju biti jednoglasne. SAD, koje spadaju u taj savet zbog Aljaske, u ovom telu su zajedno sa Kanadom, Rusijom, Danskom, Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom.



Švedska ministarka spoljnih poslova Margo Valstrom izjavila je nakon sastanka sa Tilersonom da ima nade da SAD imaju dobre namere za region.



"On je rekao da moraju prvo da formiraju svojku klimatsku politiku i da onda odluče o sporazumu iz Pariza i kako to na njega utiče - i mislim da to zvuči razumno", rekla je ona.



Tokom sastanka u Ferbensku u obližnjem parku su se okupili demonstranti koji su se protivili prisustvu Tilersona, nekadašnjeg predsednika naftne kompanije Ekson Mobajl.



"Moja poruka Tilersonu je: Aljaska ne bi trebalo da bude na prodaju zbog onoga što je naše na zemlji. Ovo je mesto divno, i ovo je mesto delikatno i ono što se već sada dešava na Arktiku uticaće na ostatak zemlje. I to je nauka", rekla je jedna od demonstranata Hana Hil.