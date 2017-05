Dačić: Srbija će se obratiti Savetu bezbednosti UN zbog izjave Vokera

Srbija će iskoristiti sva pravna i politička sredstva kako bi uputila protest zbog izjave Vilijama Vokera, i to će biti i tema njenog obraćanja Savetu bezbednosti UN, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas u Jagodini.



Dačić je komentarišući izjavu Vilijama Vokera, bivšeg šefa Verifikacione misije OEBS-a, rekao da događaji na Kosovu i bombardovanje koje je usledilo nisu bili slučajni, već da je to bila priprema za stvaranje "takozvane nezavisne države Kosovo".



"Voker je tada, bez bilo kakve istrage i mišljenja stručnjaka, dao izjavu da je srpska vojska i policija ubila civile u selu Račak. To je bila osnova za odluku o bombardovanju Srbije. Taj isti čovek danas, posle završetka svog političkog mandata radi dalje za ostvarenje ciljeva 'Velike Albanije' ", izjavio je Dačić.



Dačić je kazao da "neki političari Evrope i Amerike govore da je ta teorija o velikoj Albaniji srpski izum“.

"Vidite i sami da je o tome govorio Rama, Tači, Musliju i sada o tome govori i Vilijam Voker. Srbija treba da iskoristi sva pravna i politička sredstva da svima to stavi do znanja. Voker nije jedini političar ili diplomata iz tog vremena koji koristi to što je radio za Kosovo u tom periodu", rekao ; je Dačić.



Dačić je kazao da su mnogi od diplomata i političara kasnije dobili posao na Kosovu.



"Mi ćemo proučiti sve mogućnosti kako možemo najbolje pravno da delujemo, da li možemo nekoga da tužimo, da li možemo politički da protestujemo, pre svega u OEBS-u. Ja sam to rekao juče američkom ambasadoru", kazao je Dačić.



On je naglasio da će Ministarstvo spoljnih poslova predložiti Vladi Srbije da se razmotre sve mogućnosti da bi se prema Vokeru primenile određene mere kao što je zabrana ulaska na teritoriju Srbije.



"Sledeće nedelje će biti održana sednica Saveza bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će u ime Vlade Srbije učestvovati ministarka pravde Nela Kuburović. Svakako da će to biti jedna od tema našeg obraćanja svim članovima Saveta bezbednosti", rekao je Dačić.

Sporna izjava Vilijama Volkera kako su je prenijeli mediji u Srbiji glasi.

"Cilj ovog projekta na kojem radim je za sve Albance, na Kosovu, u dijaspori, u Albaniji. Radim na zajedničkom projektu na njihovom ujedinjenju. Albanci u svetu su bili ujedinjeni devedesetih isključivo u svrhu oslobađanja Kosova. Bio sam sa njima kada su proglasili nezavisnost. Albanci su dobili i došli su zajedno da slavimo, sada je vreme posle nezavisnosti, za poslednji korak, da svi budemo zajedno, da se ostvari ovo dostignuće”, rekao je Voker