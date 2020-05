Šta je radio ruski vojno-medicinski tim u RS i Srbiji?

Granična policija Bosne i Hercegovine (BiH) nije dobila zvaničan zahtjev Ambasade Ruske Federacije u BiH kojim se traži dozvola za ulazak vojno-medicinskog konvoja koji je trebao da izvrši "dekontaminaciju i dezinfekciju" Univerzitetsko kliničke bolnice Mostar, rečeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz izvora bliskih Graničnoj policiji BiH.

Dolazak ruskog tima je zahtijevao predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović, kako bi "pružili pomoć Mostaru".

Zvaničan dopis Ambasade Ruske Federacije u BiH poslat je na adresu Ministarstva vanjskih poslova BiH, koje je na dalje postupanje dopis proslijedilo Ministarstvu sigurnosti BiH, jer se radi o vojnom konvoju, te kao takav postavlja potencijalnu sigurnosnu prijetnju.

"Ministarstvo sigurnosti nije poslalo zahtjev uz svoje mišljenje Graničnoj policiji BiH koja jedina ima nadležnost za postupanje prilikom prelaska granice u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli BiH, već je zahtjev za ulazak ruskog konvoja proslijeđen Predsjedništvu BiH, koje nema nadležnost da odlučuje o ovim pitanjima", potvrđeno je za RSE iz izvora Granične policije Bosne i Hercegovine.

Povodom ovog slučaja saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo sigurnosti BiH, na čijem je čelu Fahrudin Radončić.

"Akt je označen vrlo hitno (najava ulaska vojno - sanitetskog konvoja iz Ruske Federacije u BiH). Odmah po njegovom prijemu ministri Fahrudin Radončić i ministar odbrane Sifet Podžić su obavili usmene konsultacije. Ministar Podžić je Radončiću proslijedio i prvu verziju mišljenja Ministarstva odbrane. To je mišljenje nešto kasnije, u izmijenjenoj tekstualnoj formi, ali potpuno istog značenja da je u pitanju vojna formacija i da se o tome jedino može izjasniti Predsjedništvo BiH, upućeno prema Ministarstvu vanjskih poslova i prema Ministarstvu sigurnosti BiH", navodi se u saopštenju Ministarstva sigurnosti BiH.

Ruski vojni sanitetski tim već bio u BiH

Ruski vojno-medicinski tim boravio je, međutim, u Republici Srpskoj od 9. aprila i to na poziv entitetskih vlasti.

U vojnom avionu Iljušin-76 duputovala je i ekipa od 15 ruskih medicinskih stručnjaka koji su bili na raspolaganju Univerzitetsko- kliničkom centru Republike Srpske. Od opreme je stiglo pet specijalnih vozila za dezinfekciju. Uz vozila je doputovalo i 9 vozača.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je na banjalučkom aerodromu lično dočekao Ruse i srdačno se zahvalio Moskvi na pomoći, te, kako će, i Federaciji BiH preporučiti da se osloni na rusku vojsku, kako je tada rekao.

Radi o istoj grupi od 24 lica koji su dio jedinice vojske Rusije za atomsko-biološko-hemijsku odbranu (ABHO).

Oni su nekoliko dana vršili dezinfekciju Univerzitetsko- kliničkog Centra Republike Srpske u Banjaluci (UKC RS), Doma zdravlja u ovom gradu, te drugih medicinskih ustanova i karantina za oboljele od korona virusa u ovom bh. entitetu, a po odobrenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Okolić: U Banjaluku su došli pripadnici ruskih oružanih snaga

Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH, koji je dočekao ruski kontigent na banjalučkom aerodromu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema nikakve potrebe da se o dolasku ruskih snaga izjašnjava Vijeće ministara, Ministarstvo odbrane i Predsjedništvo BiH, te da nije bilo nepoznanica ko dolazi i kada je prvi put odobren njihov ulazak.

To je neozbiljna konstatacija da su došli u Republiku Srpsku (RS), da se izvršio sav taj posao i da se nije znalo kojim povodom i ko je sve dolazio.

"Ne da među njima ima pripadnika oružanih snaga Ruske Federacije, nego su to sve pripadnici njihovih oružanih snaga. Među njima nije bilo civila. To se znalo tada i zna se i sada. To je neozbiljna konstatacija da su došli u Republiku Srpsku (RS), da se izvršio sav taj posao i da se nije znalo kojim povodom i ko je sve dolazio. Znalo se tačno, jer nije moguće bilo da uđu u RS na aerodrom. To je bio avion koji je sletio i dovezao tu opremu. Ministarstvo bezbjednosti je dalo svoju saglasnost. Zbog čega to isto ne može sada da se radi u Mostaru, mogu samo da izvučem zaključak da smo mi čudna zemlja. Ne vidim drugog razloga", smatra Okolić.

Džaferović i Komšić kontra Dodika

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je izjavio u subotu da ‘očekuje da konačnu odluku o davanju dozvole za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine iz Srbije ovoj vojnoj jedinici donese Predsjedništvo BiH".

"Ne postoji ni stav Vijeća ministara, ni nadležnih ministarstava i drugih agencija koje moraju biti uključene u cijeli proces", kazao je Džaferović.

Istovremeno, Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine u saopštenju za javnost, objavljenom u nedjelju, je rekao da "svaki klinički centar, ako nije sam u mogućnosti obaviti dezinfekciju prostora kliničkog centra, može angažovati firmu ili firme koje se bave takvim poslovima".

"Također, siguran sam da ove činjenice znaju i oni koji su pozivali jedinicu ruske vojske kao navodnu pomoć u borbi protiv korona virusa. Sve ovo naravno otvara pitanje koji je stvarni cilj pozivanja i dolaska ruske vojne jedinice u BiH i to baš u Banjaluku i Mostar, kada u BiH postoje i firme i vojne jedinice koje taj posao mogu obaviti i brže i efikasnije. O načinu njihovog prvog ulaska u BiH, kao i proceduri na granici BiH prilikom izlaska te jedinice iz zemlje i povratka iste u Republiku Srbiju, informaciju može dati Granična policija BiH", kazao je Komšić.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u nedjelju da je, kako je rekao, ‘boravak ruskih stručnjaka za borbu protiv epidemije korona virusa, bio pravovremen i od velike pomoći za Republiku Srpsku’.

"Poznato je da je Ruska Federacija bila spremna poslati svoje stručnjake i u Sarajevo, kao i u druge dijelove Federacije da su im nadležni uputili apel za pomoć. Žestok otpor dolasku ruske humanitarne ekipe u BiH govori da je riječ o gestu tipičnog zatvorenog društva bar za Ruse", naglasio je Dodik.

Ruska ambasada u BiH: Politika radi na štetu građana

Iz Ruske ambasade poručuju kako se razvija situacija "u kojoj politika radi na štetu svojih građana, njihovog zdravlja i dobrobiti".

"Insinuacije da ruski medicinski radnici stižu 'iz sasvim drugih razloga' odbijamo smatrajući da su neosnovne i zlonamjerne, koje nanosi štetu prijateljskim odnosima između naših država, u korist kojih, inače, su se izražavali i oni od kojih sad čujemo ove izmišljotine", navedeno je u saopštenju za javnost iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Zbog problema ulaska ruskog vojnog konvoja u BiH saopštenjem su se oglasili i iz Hrvatske demokratske zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), na čijem je čelu Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda BiH, koji je i zahtijevao dolazak ruskog vojno-sanitetskog konvoja.

"Zdravstveni izazovi, socijalna osjetljivost, teška gospodarska situacija i sigurnosni izazovi s kojim se trenutno naša domovina Bosna i Hercegovina suočava, nikako i nikome ne smiju biti opredjeljenje za poticanje bespotrebnih političkih sukoba, utemeljnog na obmanama i lažima, što smo svjedoci kod konkretnog slučaja", navodi se u saopštenju HDZ-a BiH.

Politička analitičarka, Tanja Topić, rekla je u izjavi za RSE da razlog za ovakva dešavanja leži u različitom pogledu na uticaj Rusije u BiH, gdje se sa jedne strane u Republici Srpskoj blisko sarađuje i potencira sve što dolazi iz Rusije, dok se sa druge strane iz određenih krugova u Federaciji BiH, na to gleda sa određenim podozrenjem.

"Gleda se sa jednom vrstom distance i sa jednom vrstom zadrške gdje se na neki drugi način tumači ta podrška Rusije u smislu da bi jednostavno uticaj Rusije na taj način da se proširi i da bi ona mogla zauzeti jedno drugačije mjesto u tim geopolitičkim odnosima, od onog mjesta koje se želi. Na neki način se vrlo jasno šalje poruka okrenutosti ka Evropskoj Uniji (EU), a okretanje leđa nekom intenzivnijem povezivanju sa Rusijom", istakla je Topić.

Nakon Republike Srpske, Rusi u Srbiji

Ruski vojno-sanitetski konvoj nakon završenog posla u bosanskohercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, otišao je u Srbiju, gdje su, također, vršili dezinfekciju medicinskih ustanova.

U razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), bivši ministar odbrane Srbije, Dragan Šutanovac, dolazak ruskih jedinica za atomsko-biološko-hemijsku odbranu (ABHO) u Srbiju, u vrijeme epidemije, naziva jednom vrstom meke diplomatije Rusije kojom se ta zemlja etablira kao "zemlja koja daje veliku pomoć", a istovremeno pokazuje da Vojska Srbije "evidentno ne ulaže u svoje ABHO timove".

"Ne verujem da su te jedinice imale mogućnost ulaska u objekte koji su pod punom zaštitom, sa druge strane nisu nepoznate akcije i pomoći u ovakvim kriznim situacijama, tako da mislim da to ne treba da uznemirava građane. Ovde se dešava nešto drugo, a to je da ministar (Aleksandar) Vulin pokazuje kako je on veliki prijatelj sa Ruskom Federacijom, da oni nama šalju pomoć kada treba, znači da ne prodaju samo njihove robe, već i šalju pomoć", navodi Šutanovac.

"Ja lično", nastavlja Šutanovac, "nisam ubeđen da je ta pomoć bila neophodna, lično mislim da je ta pomoć bila jedan veliki marketing, koji treba da omogući da kod jednog dela građana Srbije izaziva još veću simpatiju prema Rusiji."

Vojni analitičar Aleksandar Radić za RSE kaže da, prema njegovoj procjeni, dolazak ovakvih jedinica ne predstavlja bezbjednosni rizik, ali da se postavlja pitanje zašto su dobili toliku medijsku pažnju i zašto se zapostavlja učinak same Vojske Srbije.

"Samo nekoliko meseci nas deli od afere u kojoj bio direktno umešan vojno-diplomatski predstavnik Rusije koji je zloupotrebio svoj status. Bez obzira na to da ta afera nije razjašnjena, dolazak jedinica za ABHO je jedna aktivnost koju redovno obavljaju velike sile. Pripadnici ove službe su pre svega tu zbog pandemije, a ne zbog klasičnog obaveštajnog rada. Oni su imali video konferencije iz Srbije i Bergama (Italija) sa svojim kolegama u Rusiji, ali interes da se oni kreću u što više objekata jeste da prikupe informacije o virusu za odbranu pre svega svojih građana", kaže Radić.

"Političko-medijski", dodaje, "može da se postavi pitanje zbog čega se toliko insistiralo na predstavljanju tih timova, a zašto su aktivnosti naše strane gurnute u zapećak".

"Odnosno, zahvaljujući fanatičnoj medijskoj aktivnosti ministra Vulina, ako pogledate vojsku vide samo njega, kao da nemate više vojsku. I onda se zbog toga dogodilo da su oni koji su radili svoj posao u našoj vojsci ostali u senci gostujućih ABHO-vaca", rekao je on.

RSE je pitanja o angažmanu ruskog tima uputio i Ministarstvu odbrane Srbije, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Srbije, ruska jedinica je do sada radila u više od tri stotine objekata širom Srbije.

"Do sada su ruski stručnjaci sproveli dezinfekcione mere u 317 objekata u 30 gradova u Srbiji, a ukupna dezinfikovana površina u objektima i javnim prostorima blizu je milion i sedamsto hiljada kvadratnih metara. Ruski vojni lekari pregledali su i učestvovali u lečenju oko 800 pacijenata obolelih od virusa Kovid-19", navodi se u izvještaju ministarstva.

Saradnja na tekstu: Dženana Halimović, Norbert Šinković