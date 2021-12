Češki predsednik odbio kandidata za šefa diplomatije

Češki predsednik Miloš Zeman izjavio je u petak da je odbio da imenuje ministra spoljnih poslova u novoj Vladi zbog rezervisanosti kandidata prema Izraelu i saradnje sa drugim članicama u centralnoevropskoj Višehradskoj grupi (Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka), prenosi Rojters



Zeman je saopštio da je spreman da imenuje ostatak kabineta, ali ovo odbijanje postavlja teren za pravnu bitku sa novim premijerom Petrom Fijalom, liderom Građanskih demokrata desnog centra.



Fijala je podržao kandidata za ministra spoljnih poslova Jana Lipavskog iz liberalne Piratske partije, koja je deo koalicije koja je pobedila na izborima u oktobru.



Zeman, koji po Ustavu nije šef izvršne vlasti ali često vrši pritisak na vladu, istakao je da Lipavskom nedostaju kvalifikacije.



On je naveo da odbacuje "distanciran" stav Lipavskog prema Izraelu i centralnoevropskoj Višegradskoj grupi, čije se članice Poljska i Mađarska spore sa evropskim partnerima oko vladavine prava.



Češka je imala jake veze sa Izraelom i Fijalina koalicija se obavezala da će zadržati tu liniju.



Lipavski je potpisao pismo zajedno sa više od 400 drugih poslanika iz Evrope u februaru u znak protesta protiv izraelskog širenja naselja na Zapadnoj obali.



On je bio protiv premeštanja češke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, što je jedan od Zemanovih ciljeva koji bi Čehe stavio uz bok SAD u odluci koja je izazvala široke kritike međunarodne zajednice. Česi su do sada otvorili diplomatsku kancelariju u Jerusalimu.



Članovi Piratske stranke kritikovali su višegradskog partnera Mađarsku zbog "autoritarnih tendencija".



Oni su, takođe, kritikovali Zemanov afinitet prema Kini i Rusiji, iako Zeman te stavove nije pomenuo u svojoj izjavi.



Prema Ustavu, predsednik potvrđuje imenovanje ministara koje predloži premijer.



Fijala je rekao da će tu stvar izneti na sud.



"Neophodno je da Ustavni sud jednom zauvek reši pitanje ovlašćenja u imenovanju novih članova vlade", naveo je on na "Tviteru" i dodao da će svoj sledeći potez saopštiti u ponedjeljak.



Očekuje se da će Fijalin kabinet biti imenovan pre Božića, ali nije jasno da li bi spor oko Lipavskog mogao da utiče na to.