U SNS vole Nikolića, ali glasaće za Vučića?

Iz Kabineta predsednika Srbije još uvek nema zvanične potvrde niti demantija medijskih navoda da će se Tomislav Nikolić ponovo kandidovati za predsedničku trku. U međuvremenu, Vučićevi ministri pozvali su Nikolića da se javno izjasni o tome da li se kandiduje za šefa države ili ne, poručujući da bi njegova kandidatura bila izdaja i Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) i Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje da će sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem postići dogovor koji je u interesu Srbije i ne želi nikakve podele, rekla je ruskoj agenciji Sputnjik u Predsedništvu Srbije Nikolićeva savetnica za medije Stanislava Pak.

"Snaga poverenja građana predsednika Srbije Tomislava Nikolića obavezuje da nastavi aktivno da učestvuje u izvršnoj vlasti", dodala je ona.

Svako drugo rešenje, prema njenim rečima, bilo bi loše pre svega za Vučića, a potom i za čitavu Srbiju.

U samo dva dana, predsednik Tomislav Nikolić je o svojoj kandidaturi za predsedničke izbore dao dve različite izjave. U utorak je je novinarima rekao da je jedino izvesno da se neće sam kandidovati, ukoliko ga ne kandiduje Srpska napredna stranka. Upitan postoji li mogućnost da ne sarađuje sa Vučićem ukoliko Vučić bude kandidat, Nikolić je odlučno odgovorio: "Ne postoji".

Predsedništvo SNS-a je istog dana popodne donelo jednoglasnu odluku da kandidat za predsednika Srbije bude Aleksandar Vučić.

Dan kasnije, u sredu, Tomislav Nikolić unosi nejasnoću time što je na pitanje odustaje li od kandidature, odgovorio:

"Pa, bože zdravlja, dogovorićemo se."



Odluku, koja nesumnjivo neće naići na dobar odjek kod premijera Aleksandra Vučića, Nikolić je navodno doneo tokom proslave svog 65. rođendana, navode mediji.

Predsednik Srbije je tokom obeležavanja Dana državnosti, izjavio da Srbija "nema prava odreći se davno nasleđenih vrednosti" i istakao da "nema uzmicanja ni povlačenja čak i kada vetrovi hoće da vas slome".

Tanjug je objavio da je premijer i predsednik SNS Aleksandar Vučić ćutao, ne davši nikakav komentar o kandidaturi Tomislava Nikolića za predsedničku trku.

Oštre kritike ministara

Nekoliko ministara iz Vučićeve vlade izuzetno oštro se osvrnulo na medijska saznanja da će se Nikolić kandidovati za predsednika.

Lider Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće SNS, Ivica Dačić ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Aleksandra Vučića.

"Više puta sam isticao da je za Srbiju najbolje da se sačuva politička stabilnost putem kandidature čoveka koji uživa najveću podršku naroda, a to je nesumnjivo Vučić", rekao je Dačić za Tanjug.

Ako je tačno da će se Tomislav Nikolić kandidovati na izborima, to bih volela da čujem lično od Tomislava Nikolića, rekla je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka Zorana Mihajlović.

"Ne želim da verujem da će se Tomislav Nikolić okrenuti protiv Srbije, SNS i Aleksandra Vučića. Ali, ako je tačno, onda je ovo početak tužnog kraja jedne političke karijere osnivača SNS Tomislava Nikolića", navela je u pisanoj izjavi. Dodala je da bi to bio pokušaj podele SNS i pomoć opoziciji da pobedi. "Ali taj pokušaj neće uspeti. Zato predsedniče Nikoliću, izađite i javno kažite", navela je Mihajlović.

Ukoliko je sujeta jedini razlog kandidovanja Tomislava Nikolića, to je velika i duboka greška, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i dodao:

"Ukoliko predsednik Nikolić zaista bude hteo da se svrsta uz opozicione predsedničke kandidate Sašu Jankovića i Vuka Jeremića, onda to govori da smo svi mi koji smo glasali za njega negde pogrešili. Aleksandar Vučić je čovek koga je Srbija izabrala da sledi, čovek od koga Srbija očekuje da će sačuvati stabilnost, da će sačuvati mir i da će nastaviti ekonomski razvoj. Sa time se ne treba igrati", rekao je Vulin.

I drugi Vučićevi koalicioni partneri, Srpski pokret obnove Vuka Draškovića i Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića odlučili su da na predsedničkim izborima podrže Aleksandra Vučića kao zajedničkog kandidata vladajuće koalicije.

Predsednik opozicione Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je Tomislav Nikolić odlukom da se kandiduje na predsedničkim izborima "izdao stranku koju je osnovao".

Za kandidaturu za predsednika Srbije Vučić ima punu podršku i Srba sa Kosova, poručio je član Izvršnog odbora SNS-a Branimir Stojanović, koji je i zamenik kosovskog premijera.

U političko - medijskom trileru u Srbiji, u kojem je zbog ćutanja vlasti, teško razlučiti informacije od spekulacija, svetlo dana ugledalo je i navodno saznanje da je šef države Tomislav Nikolić u utorak poslao pismo premijeru Aleksandru Vučiću u kojem od njega traži mesto lidera SNS i predsednika Vlade, u zamenu za podršku u trci za šefa države.

Prognoze nisu na strani Nikolića

Mnoge opcije su u igri – i da se Nikolić zaista kandiduje iz osvete Vučiću, ali i da se ne kandiduje nego da poveća svoj ulog ne bi li izdejstvovao neke sinekure za sebe, kaže za RSE sociolog Jovo Bakić. Ako se bude kandidovao, prognozira on, šanse su mu gotovo nikakve.

"Ako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, Tomislav Nikolić će to dobro da plati. Platiće to medijskim blaćenjem. Aleksandar Vučić kontroliše televizije sa nacionalnom pokrivenošću i tu će biti iz dana u dan govoreno o kućama koje je Tomislav Nikolić bespravno podigao, o humanitarnoj fondaciji njegove supruge Dragice. Dakle, on ima putera na glavi i to će biti medijski iskorišćeno", prognozira Bakić.



Naš sagovornik dodaje da Nikolić može da privuče i deo socijalista da glasaju za njega. Jednom delu njih Nikolić je bliži od Vučića, a pored toga, nikako im ne odgovara što nemaju svog kandidata za predsednika, pa se lako može desiti da ne poslušaju savet svog šefa Ivice Dačića da podrže Vučića.

Upitan može li eventualna Nikolićeva odluka da trči predsedničku trku dovesti do podela u Srpskoj naprednoj stranci i do toga da Vučiću oduzme deo glasova stranke, Bakić kaže da bi Nikolić mogao odatle dobiti minoran broj glasova:

"Tomislava Nikolića ljudi u SNS-u vole, ali on im ništa ne može doneti, a svi su u politiku ušli radi ćara, a ne radi ideja. U tom smislu, oni će glasati za onog čoveka koga se plaše, ali od koga interesno zavise. Dakle, za Vučića", kaže Bakić i dodaje da Nikolić Vučiću može uzeti 3-4, najviše do pet odsto glasova, što je relativno mali procenat.

Na sednici Glavnog odbora Srpska napredna stranka bi u petak trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu Predsedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsednika Srbije.