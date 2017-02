Nikolić izgubio bitku sa Vučićem?

Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsedničkog kandidata vrlo je jednostavan – vlast kalkuliše kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sagovornici RSE. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka (SNS) u predsedničku trku poslati aktuelnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića ipak se nazire, uprkos kontinuiranom javnom licitiranju i spekulacijama.

Sociolog Jovo Bakić kaže za RSE da i pored navodne natpolovične podrške predsedniku Vlade vlast oprezno nastupa da se ne bi "okliznula" na izborima.

"Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, sve mere do detalja. Sigurno je da strahuju za rezultat, ali ne bih rekao da su uplašeni. Svaki političar se plaši kako će proći. Aleksandar Vučić je poznat kao čovek koji mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnjenja", komentariše Bakić.

Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti, kad god se pojavi i ko god to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato, uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsednika.

Novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović ocenila je za RSE da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspešno ispeglani.

"Ako me pitate za procenu, rekla bih da će konačna odluka biti da Vučić bude predsednički kandidat. S tim što se traži način da se podmire sva potraživanja Nikolića, socijaliste Ivice Dačića i ostalih. Sada se oko toga kalkuliše i tvrdi pazar", ocenjuje Vera Didanović.

Mada sada u pojedinim medijima, koji važe za kontrolisane od strane vlasti, nema kampanje protiv predsednika Srbije, primetno je da ga više ne doživljavaju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.

"Ozbiljne su stvari u igri. Teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik. Da on ima nameru da pusti Nikolića kao kandidata, već bi morao da radi na jačanju njegove kandidature. A to se još uvek nigde ne vidi, naprotiv", smatra Vera Didanović.

Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struja u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje. Ali veruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusije, a Vučić po ukusu Zapada.

"Ali tome ne bih pridavao veliki značaj. Ovde se prvenstveno radi o običnoj dnevnopolitičkoj računici jednog autoritarnog vođe koji gleda kako najbolje da prođe na izborima. Tu nema nikakve filozofije", kaže Bakić.

Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.

"Tom izjavom on se preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko ga kandiduju za predsednika. Mada mislim da on to neće biti, već da će to biti Vučić," rekao je Aleksić u našoj rubrici "Šta rekoste".

U ovoj priči je i pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi, po njenom mišljenju, mogao da bude ključni motiv:

"U poslednje vreme se priča da bi kosovski pregovori trebalo da budu podignuti na predsednički nivo. A tu su dve najjače figure Vučić i Tači. Ako bi Vučić bio predsednik, njih dvojica su ti koji mogu tu priču da raspetljaju i preseku na bilo koji način."

Na kraju, ali ne i najmanje bitno, je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsednik.

"Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsednika to ne znači da će on u prvom krugu pobediti. A onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, ma koliko su uslovi igre nepošteni," zaključuje Jovo Bakić.

Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu.