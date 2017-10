Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu čekaju pravdu

U kosovskom tužilaštvu prijavljeno je samo 29 slučajeva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, iako organizacije koje se bave zaštitom žrtava seksualnog nasilja tokom rata rade sa više stotina žena koje su prošle kroz takvo iskustvo.

Tužiteljka Specijalnog tužilaštva na Kosovu Drita Hajdari, izjavila je da se taj broj ne slaže sa realnošću, a ni sa brojem slučajeva koji su prijavljeni u nevladinim organizacijama.

„Nakon rata, jedan broj žrtava je tražio pomoć kod organizacija koje se bave njihovom zaštitom. Međutim, jedan broj žrtava i dalje ćuti. One imaju potrebu za ličnom i institucionalnom podrškom, kako bi mogle da govore o svom gorkom iskustvu. O nekim žrtvama se zna, a o nekim se sigurno nikada neće znati jer nisu spremne da se suoče sa prošlošću, i zbog straha i stigmatizacije u društvu“, izjavila je Hajdari na konferenciji kancelarije UN žena na Kosovu na temu „Pristup pravdi i reparacije za preživele seksualnog nasilja povezanog sa sukobom“, koja je okupila ličnosti iz vladinog i nevladinog sektora.

Hajdari je dodala da se većina počionioca ovog zločina nalazi u Srbiji a oni su nedostupni kosovskim organima.

Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo.

Bivša predsednica Kosova, Atifete Jahjaga, koja je tokom svoje predsedničke dužnosti 2014. formirala Nacionalni savet za preživele žrtve seksualnog nasilja, podsetila je kako žrtve seksualnog nasilja još uvek nisu dobile nikakav oblik kompezacije, što je neophodno. Nakon toga došlo je do zakonskih izmena kako bi se ova kategorija, pored svih ostalih, takođe uvrstila među ratnim žrtvama čime bi uživale neku vrstu podrške.

Predložena suma je između 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odluče. To će važiti za one osobe koje su bile seksualno zlostavljane i silovane u periodu od 27.02.1998. do 20.06. 1999. godine. Vladina Komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja uskoro treba da počne sa radom na procesu verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja.

“Nažalost, do sada nisam videla nikakav plan delovanja o kampanji za sam proceš apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu, tako što će poštovati glavni kriterijum, a to je očuvanje identiteta svih prijavljenih”, dodala je Jahjaga.

Iz Komisije, međutim, očekuju da će samo ove godine biti oko 200 aplikanata, te je rečeno i da je budžet za prve penzije izdvojen.

Skupština Kosova je marta 2014. usvojila potrebne zakonske izmene kako bi i ove osobe imale regulisan status, a država je od tada pregazila sve rokove kako bi se njihov status rešio.