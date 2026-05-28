Zelenski uputio apel Trumpu i Kongresu, traži Patriot sisteme za zaštitu od Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je direktan apel predsjedniku Donaldu Trumpu i američkom Kongresu, upozoravajući da Ukrajini hitno trebaju dodatni raketni sistemi Patriot dok Rusija pojačava napade balističkim projektilima.

U pismu dostavljenom Bijeloj kući i Kongresu, Zelenski je rekao da sposobnost Ukrajine da zaštiti civile sada u velikoj mjeri zavisi od američkih sistema Patriot, opisujući balističke projektile kao jednu od preostalih ključnih prednosti Moskve na ratištu.

Poruka Kijeva u pismu bila je da promjena diplomatske retorike nije promijenila stanje na terenu rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasadorica Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olha Stefanišina.

"Može postojati različita diplomatska retorika, mogu postojati različite diplomatske dinamike, mogu postojati različiti prioriteti, ali stvarnost se ne mijenja," rekla je.

"Stvarnost na terenu se ne mijenja. Ljudi umiru."

Zelenski je u pismu, u koji je RSE imao uvid, napisao da, dok se u ratu odlučuje o "sudbini mnogih života", sistemi Patriot ostaju "najefikasnija odbrana od svake vrste ruskih balističkih projektila."

Apel dolazi u trenutku kada Trumpova administracija nastavlja da izbjegava velike pakete direktne vojne pomoći Kijevu, oslanjajući se umjesto toga na mehanizam nazvan "Lista prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL)", prema kojem NATO saveznici kupuju američke sisteme naoružanja za Ukrajinu.

Ali Zelenski je upozorio da isporuke u okviru tog programa ne prate tempo potreba na ratištu.

"Trenutni tempo isporuka kroz PURL program više ne prati stvarnost prijetnje s kojom se suočavamo," napisao je.

Ukrajinski predsjednik je također ukazao na rastuću globalnu potražnju za Patriot presretačima usljed šireg međunarodnog sigurnosnog pritiska i konkurentskih potreba za američkim zalihama.

"Za nas, za naciju koja se bori za svoj opstanak, teško da postoji nešto bolnije nego vidjeti Patriot baterije bez učitanih projektila," napisao je Zelenski.

U objavi na društvenim mrežama 27. maja, Zelenski je rekao da, iako je možda vrlo neobično da se strani lider istovremeno obrati i američkom predsjedniku i Kongresu, situacija zahtijeva "brzu i efikasnu akciju."

"Važno je da Amerika čuje Ukrajinu," dodao je, napominjući da rat Rusije protiv Ukrajine, koji traje već pet godina, ostaje egzistencijalna borba.

"Što prije budemo u stanju da pružimo veću zaštitu od balističkih prijetnji, prije ćemo moći učiniti da diplomatija funkcioniše," napisao je Zelenski.

"Dokle god se Rusija oslanja na projektile, njen interes za diplomatiju nije stvaran."

Apel je brzo izazvao reakcije na Capitol Hillu.

Visoki republikanski zastupnik Joe Wilson rekao je za RSE da Ukrajina ostaje ključni partner u suprotstavljanju zajedničkim protivnicima.

"Ukrajinci hrabro brane svoju domovinu dok rade na inovacijama i stoje uz Ameriku protiv terorističkog režima u Teheranu," rekao je Wilson.

"Ratni zločinac Putin ubija vjernike u crkvama i djecu koja se igraju, dok otvoreno snabdijeva teroriste u Teheranu kako bi ubijali Amerikance. On gubi i očajan je. Protivzračna odbrana spašava živote, a Ukrajina je dokazani partner protiv terorizma."

Iz Bijele kuće nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa sa zahtjevom na komentar. Nekoliko kongresnih ureda reklo je da njihovi zastupnici još nisu pregledali pismo.

Stefanišina kaže da Rusija, "u svom očaju" i pod "ogromnim pritiskom sa svih strana," pojačava napade, uključujući raketne udare, sajber ratovanje, kampanje dezinformacija i zastrašivanje usmjereno na Ukrajinu i njene partnere.

Ambasadorica dodaje da da sposobnost Ukrajine da se suprotstavi balističkim projektilima ostaje u velikoj mjeri zavisna od Sjedinjenih Američkih Država.

"Jedina stvar koja je isključivo na raspolaganju američkoj vladi jeste sposobnost presretanja balističkih projektila," kaže. "I to je odbrambena sposobnost koja nam je potrebna i jedina o kojoj zaista očajnički želimo postići dogovor sa Sjedinjenim Državama."

Dodala je da je Ukrajina spremna finansirati dodatne sisteme i presretače.

"Sigurno ćemo moći to platiti," rekla je.

Ključni argument u pismu Zelenskog jeste da bi snažnija protivzračna odbrana mogla pomoći da se promijene kalkulacije Moskve i otvori prostor za diplomatiju.

"Balistički projektili su posljednja velika prednost [ruskog predsjednika Vladimira] Putina," napisao je Zelenski, upozoravajući da će Rusija nastaviti koristiti raketne udare "kako bi izbjegla diplomatiju" osim ako Ukrajina ne može suzbiti tu prijetnju.

Stefanišina kaže da Moskva pokušava iskoristiti podjele među zapadnim saveznicima.

"Vidjeli smo mnogo radikalne retorike koja samo unosi puno sive boje između nečega što je zaista crno i bijelo, dobro i loše," kaže ambasadorica. "Oni misle da to mogu iskoristiti podrivanjem jedinstva."

Također je upozorila da bi se ruski napadi mogli dodatno pojačati.

"Razumijemo da najtamnije vrijeme za Rusiju tek dolazi," rekla je. "Bit će još više očajni da ubiju više Ukrajinaca."

William B. Taylor Jr., koji je bio glavni američki diplomata u Kijevu za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha i tokom Trumpove administracije kaže da je sve hitnija potreba Ukrajine za Patriot sistemima.

"Potreba za protivbalističkim oružjem poput Patriota je velika," rekao je za Radio Slobodna Evropa.

"Ukrajinci mogu prilično efikasno obarati [ruske] dronove," kaže navodeći rastuće domaće kapacitete Ukrajine za protivzračnu odbranu. "Ali problem su balistički projektili."

Taylor kaže da globalni nedostatak Patriot presretača dodatno komplikuje poziciju Ukrajine. "Patriota nedostaje širom svijeta," navodi.

Dodaje i da bi međunarodni pritisak na Rusiju trebao rasti zbog napada na civile.

"Svaka civilizirana država treba zahtijevati da Rusi obustave napade na civile u Ukrajini," kaže Taylor.

Također je rekao da bi podrška razvoju vlastite protivzračne odbrane Ukrajine trebala ostati prioritet zapadnih vlada.

Pismo predstavlja jedan od najdirektnijih apela Kijeva američkom rukovodstvu od početka rata, naglašavajući rastuću zabrinutost u Ukrajini da bi kašnjenja u isporukama protivzračne odbrane mogla ostaviti gradove sve izloženijima ruskim napadima balističkim projektilima.