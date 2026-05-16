Predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD iz redova republikanaca Brajan Mast (Brian) izjavio je u petak da ne očekuje da će Kongres odobriti još jedan veliki dodatni paket potrošnje za Ukrajinu, što signalizira nastavak otpora saveznika predsednika Donalda Trampa (Trump) proširenju direktne finansijske podrške SAD Kijevu.

Mast je za RSE tokom događaja Saveta za spoljne odnose rekao da veruje da bi Evropa trebalo da preuzme veću odgovornost za podršku Ukrajini jer je rat "u njihovom dvorištu".

"Ne verujem da ćete videti SAD, nazovite to dodatnom bezbednosnom pomoći za Ukrajinu, od šest milijardi dolara, 60 milijardi dolara ili bilo koji drugi iznos", rekao je Mast.

Mast je rekao da će Vašington nastaviti da pruža obaveštajnu podršku Ukrajini i dozvoliti prodaju i transfer oružja, čak i ako Kongres ne odobri još jedan veliki paket pomoći.

Njegova izjava podvlači sve skeptičniji stav prema pomoći Ukrajini među republikancima koji su povezani s Trampom, iako predstavnici obe partije u Kongresu traže glasanje o novoj pomoći i strožim sankcijama Rusiji.

Mast je rekao da je trenutni pristup Trampove administracije prema Rusiji i Ukrajini "zdrav", tvrdeći da Vašington treba da nastavi da deli obaveštajne podatke i olakša transfer oružja, ali ne i da odobri još jedan veliki paket finansiranja.

Navodeći da "Evropa mora da zaštiti svoje dvorište", Mast je optužio neke evropske vlade da su godinama "besplatno koristile" američke bezbednosne garancije, dok su ostale zavisne od ruskih energenata.

Mast je uporedio rat u Ukrajini s tenzijama koje uključuju Iran, rekavši da su evropske zemlje direktno pogođene poremećajima vezanim za Teheran, uključujući pretnje pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz, dok su doprinosile relativno malo.

On je izrazio podršku dodatnim sankcijama Moskvi, uključujući sekundarne sankcije, iako je upozorio da bi trebalo da izbegavaju da više štete američkim saveznicima nego samoj Rusiji.

"Sankcije moraju osigurati da nanose više štete našim neprijateljima, a više koristi nama kao saveznicima", rekao je on.

Zamah u Kongresu za pomoć Ukrajini

Pokušaji predstavnika obe partije da iznude glasanje Predstavničkog doma o Zakonu o podršci Ukrajini, prevazišao ključnu proceduralnu prepreku.

Peticija povezana s tim predlogom dostigla je potrebnih 218 potpisa pošto ju je potpisao kalifornijski poslanik Kevin Kili (Kiley), koji je ranije ove godine napustio Republikansku partiju da bi postao nezavisan.

Predlog zakona koji je izneo Gregori Miks (Gregory Meeks), vodeći demokrata u Odboru za spoljne poslove Predstavničkog doma, odobrio bi više od milijardu dolara direktne pomoći Ukrajini i do osam milijardi dolara dodatne podrške kroz kredite. Takođe bi uveo sveobuhvatne sankcije i kontrole izvoza usmerene na ruski finansijski, energetski i rudarski sektor.

Ta peticije omogućavaju poslanicima da zaobiđu rukovodstvo Predstavničkog doma i primoraju glasanje u skupštini. Ta taktika je postala uobičajenija pošto republikanci imaju tesnu većinu u Predstavničkom domu.

Pristalice predloga zakona rekle su da Kongres treba brzo da deluje.

"Radujemo se što će Predstavnički dom brzo usvojiti ovaj zakon i ohrabrujemo Senat da ga razmotri bez odlaganja", rekli su Miks i drugi pristalice u zajedničkom saopštenju.

Stejt department obaveštava Kongres o izvozu oružja

Američki Stejt department je u petak zvanično obavestio Senat o predloženoj izvoznoj dozvoli koja uključuje vatreno oružje, delove i komponente namenjene Holandiji i Ukrajini u vrednosti od milion dolara ili više, pokazuje kongresna komunikacija u koju je imao uvid RSE.

Obaveštenje, podneto u skladu sa Zakonom o kontroli izvoza oružja, prosledio je Biro za zakonodavne poslove Stejt departmenta Odboru za spoljne odnose Senata.

Administracija je usporila tempo direktne američke pomoći Kijevu otkako se Tramp vratio na dužnost u januaru prošle godine , dok je nastavljala ograničenu vojnu saradnju i podržavala određene transfere oružja.

Rusija i Ukrajina nastavljaju da razmenjuju raketne, bespilotne i artiljerijske napade više od četiri godine od početka ruske invazije, dok su mirovni pregovori zastali i na vidiku nema sporazuma o prekidu vatre.