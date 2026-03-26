Proljeće mijenja stanje na frontu: Nova sezona borbi i veliki ruski napad kod Limana

Ruski napad počeo je u ranim jutarnjim satima 19. marta, u ogoljenim šumarcima i livadama istočno i jugoistočno od Limana: rojovi motora, terenskih vozila i bagija; više od dvadeset oklopnih vozila, stotine vojnika i zujanje dronova iznad glava.

Četverosatni napad izvršen je na sedam lokacija u blizini ukrajinskog grada i uključivao je veći mehanizovani juriš zajedno s taktikom tzv. infiltracije, gdje lako naoružani vojnici pokušavaju projuriti pored ukrajinske odbrane i dronova, zatim se ukopati i zadržati položaje dok ne stignu pojačanja.

Prema Trećem armijskom korpusu Ukrajine, jednoj od njegovih najiskusnijih borbenih jedinica, to je bila "velikih razmjera neuspjela operacija". Najviši ukrajinski vojni zapovjednik, general Oleksandr Sirskij, tvrdi da je gotovo 5.000 ruskih vojnika poginulo između 18. i 19. marta.

"Ovo je takozvani pokušaj munjevitog udara: brzo probiti položaje, doći do pozadine i onda uništiti naše odbrambene linije", rekao je kapetan Oleksandr Borodin, portparol Trećeg korpusa.

"Teško mi je govoriti o cjelokupnoj liniji fronta. Ali za nas je ovo bio prvi napad ove vrste u više od godinu dana", rekao je za Donbas.Realities Radija Slobodna Evropa.

Specifične tvrdnje jedinice Trećeg korpusa nije moguće nezavisno potvrditi; ruska vojska niti proratni blogeri na Telegramu nisu komentirali. Istraživači koji koriste otvorene izvore potvrdili su osnovne konture napada u blizini Limana.

Također nije jasno da li ovaj napad predstavlja uvod u širu rusku proljetnu ofanzivu. Ukrajinski civilni i vojni zvaničnici te vanjski analitičari imaju podijeljene zaključke.

Jedno je sigurno: u svojoj petoj proljetnoj sezoni, ruski rat protiv Ukrajine i dalje bjesni.

"Rusi slijede isti plan kao prošle godine", kaže Konrad Muzyka, poljski vojni analitičar iz Rochan Consultinga koji je ranije ovog mjeseca posjetio ukrajinske položaje na prvoj liniji. Oni, kaže, "izvode mehanizovane napade i provjeravaju funkcionišu li. Obično ne funkcionišu, gotovo nikad ne funkcionišu, pa se vraćaju taktici infiltracije."

"Očekujemo povećanje aktivnosti ruskih kopnenih snaga od kraja marta, a vjerovatno će još više rasti kada se na drveću počne pojavljivati lišće", rekao je.

"Tempo borbenih operacija na frontu zaista se ubrzava zbog poboljšanja vremenskih uslova", rekao je Viktor Kevljuk, vojni stručnjak Centra za odbrambene strategije, kijevskog analitičkog centra, "prije svega zbog učvršćivanja tla, bolje vidljivosti za dronove i mogućnosti korištenja teške opreme."

U video obraćanju 22. marta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je više od 8.000 ruskih vojnika ubijeno ili teško ranjeno u protekloj sedmici.

Osim borbi na kopnu, Rusija i Ukrajina su posljednjih dana značajno pojačale međusobne zračne napade, razmjenjujući noćne udare desetinama dronova i ruskih raketa lansiranih na mete.

Ruski zračni napad 24–25. marta bio je jedan od najvećih od početka pune invazije u februaru 2022. godine, saopštile su ukrajinske vlasti, uz gotovo 1.000 ispaljenih dronova u roku od 24 sata.

Topovi aprila

Za Rusiju i Ukrajinu, toplije proljetno vrijeme olakšava kretanje na terenu. Tlo se učvršćuje za teška i laka vozila. Bolji vremenski uslovi pogoduju letu dronova, a pješačkim jedinicama je teže sakriti se bez lišća na drveću i gustog rastinja.

Proljeće dolazi u trenutku kada su mirovni pregovori kojima su posredovale Sjedinjene Države zastali nakon mjeseci bilateralnih i trilateralnih sastanaka ruskih, ukrajinskih i američkih pregovarača. Posmatrači krivicu pripisuju nepopustljivim ruskim zahtjevima koji uključuju povlačenje Ukrajine iz dijelova Donjecke oblasti koje još uvijek drži, kao i činjenici da je američka administracija sada u ratu s Iranom, koji ulazi u četvrtu sedmicu i dodatno se intenzivira.

Rat u Iranu odgovara Moskvi jer je podigao globalne cijene energenata, a Rusija je u velikoj mjeri finansirala svoju četverogodišnju agresiju prihodima od nafte i gasa.

Zapadne sankcije su umanjile te prihode, ali su tenzije na Bliskom istoku udvostručile vrijednost ruskog izvoza na prosječnih 270 miliona dolara dnevno, prema Bloombergovim podacima, najviše što je Rusija ostvarila od izvoza nafte od početka invazije 2022. godine.

Rat u Iranu odgovara Kremlju i zato što je isporuka američkog oružja bila ključna za sposobnost Ukrajine da se održi u borbi. Washington sada troši svoje zalihe, uključujući i odbrambene sisteme Patriot, koji su Ukrajini prijeko potrebni.

Tokom neuobičajeno oštre zime, Rusija je mjesecima provodila kampanju dronova i raketa usmjerenu na ukrajinsku energetsku infrastrukturu - elektrane, toplane, prenosne mreže, trafostanice - kako bi pokušala demoralizirati već iscrpljeno stanovništvo.

Na bojištu, manje ukrajinske snage - iscrpljene, nedovoljno opremljene i popunjene - nastavljaju zadržavati znatno veću i bolje naoružanu rusku vojsku, dopuštajući joj samo minimalne pomake mjerene metrima, ne kilometrima.

Ukrajina je tokom zime uspjela ostvariti određene dobitke na nekoliko lokacija, iako su ti pomaci premali da bi doveli do odlučujuće promjene zamaha, kažu analitičari.

U jednoj operaciji u blizini grada Huliaipole u Zaporoškoj oblasti krajem januara, Muzyka kaže, ukrajinske snage su se uspjele brže kretati, ciljajući ruske operatere dronova i ograničavajući ruske ISR kapacitete - obavještavanje, nadzor i izviđanje.

"Ukrajinci su koristili kombinaciju napada dronovima i artiljerijskih udara i imali su veoma dobro razumijevanje gdje se ruske posade dronova nalaze. Uspjeli su ih ili ubiti, ili uništiti opremu, ili koristiti dronove kako bi ih natjerali da ostanu u rovovima, nesposobni za kretanje", rekao je.

Dio ukrajinskog uspjeha objašnjava se i time što su ruske snage u februaru izgubile pristup Starlinku, nakon što je vlasnik Elon Musk udovoljio ukrajinskim zahtjevima da blokira neovlaštene terminale koje je Moskva široko koristila. Satelitska internet mreža bila je ključna ne samo za komunikaciju, već i za navigacijske sisteme dronova.

Liman, grad koji je bio u fokusu napada od 19. marta, nalazi se samo 30 kilometara sjeveroistočno od Slovjanska, jednog od dva tzv. "utvrđena grada" u središtu ukrajinske odbrane Donjecke oblasti.

Kremlj zahtijeva da se Ukrajina odrekne preostalog teritorija Donjecke oblasti, uključujući Slovjansk i Kramatorsk. Ukrajina odbija, djelimično iz straha da bi ruska kontrola nad ta dva grada otvorila put za novu ofanzivu u budućnosti, čak i nakon završetka ovog rata.

Prema pisanju Ukrainske Pravde, u posljednjoj rundi bilateralnih razgovora 21–22. marta, američki pregovarači navodno su vršili pritisak na Ukrajinu da pristane na potpuno povlačenje svojih snaga iz Donjecke oblasti, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. U kasnijem intervjuu za Reuters, Zelenski je rekao da Sjedinjene Države povezuju pružanje sigurnosnih garancija s povlačenjem.

Povećanje ruskih operacija posljednjih sedmica zaista znači početak proljetne ofanzive, tvrdi Roman Mikula, suosnivač Deep Statea, grupe koja prati borbene operacije putem otvorenih izvora i blisko sarađuje s ukrajinskom vojskom: kod Kostjantinjivke, kod Huljajpola i kod Pokrovska.

Napad na Liman 19. marta, rekao je, "bio je veliki pokušaj ruskih motorističkih jedinica da potisnu front, da napadnu. Ali većina njih je poginula. I Rusi tamo nemaju nikakav uspjeh."

Napad na Liman bio je jedan od najvećih u protekloj godini na tom dijelu linije fronta, kazao je Kevljuk. Ne predstavlja početak proljetne ofanzive, rekao je; ona će vjerovatno doći u maju, a Rusi će u narednim sedmicama premještati snage u okviru priprema.

Ruske snage su, rekao je, "zaostale u formiranju početnih položaja za ljetnu ofanzivu ove godine, i zato sada žure na paničan način".