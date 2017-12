Zdravstveni radnici izborili kolektivni ugovor

Nakon skoro dva mjeseca štrajka, vanrednih sjednica i otkaza stanje u zdravstvenim ustanovama od petka, 29. decembra je normalizirano. Tokom dana bit će potpisan kolektivni ugovor sa Nezavisnim sindikatom radnika uposlenih u zdravstvu. Članovi Sindikata doktora odustali su od otkaza i od petka su na svojim radnim mjestima.

Kasno sinoć (28.12.) pregovarački timovi Vlade i Sindikata doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde uspjeli su postići dogovor i izbjeći kolaps zdravstva koji je najavljen podnošenjem otkaza oko pedeset doktora.

Predsjednik Sindikata Fahrudin Balijagić kaže da su doktori po prvi put dobili svoj kolektivni ugovor, te da će se i sami, uštedama tokom svakodnevnog obavljanja posla, potruditi da on bude i sproveden.

„Danas svi doktori medicine i stomatologije u našem kantonu rade u punom kapacitetu. Poručujem pacijentima da nam počnu dolaziti, da se naručuju na redovne preglede i da obavljaju svu onu dijagnostiku i sve one pretrage koje, nažalost, skoro dva mjeseca nisu mogli da rade. Pacijenti su nama na prvom mjestu. Jučer smo u bolnici sve one pacijente, ležeće, koji su bili liječeni i koji su dalje mogli kući nastaviti terapiju, otpustili, a one pacijente koji bi ostali iza nas, a zahtijevali su dalje bolničko liječenje – jedan dio njih smo već prebacili na klinike u Sarajevu, jedan dio je bio planiran da se to odradi u noćnim satima, a jedan dio u jutarnjim. Pošto smo kasno sinoć postigli kompromisno rješenje, ti pacijenti su ostali u našoj bolnici i nastavlja se dalje njihovo liječenje kod nas.“

Vlada Bosansko-podrinskog kantona Goražde sa oba sindikata potpisuje kolektivne ugovore koji će svim uposlenim u zdravstvu garantirati povećanje satnice rada sa dvije na 2,11 KM, te postepeno povećanje koeficijenata u narednoj godini.

„Činjenica je da će se ta sredstva morati tražiti u jednom sistematičnom pristupu Zavoda, u pojačanim kontrolama, da bi se obezbijedio taj ukupan iznos koji bi trebalo realizovati i koji bi trebao pratiti ovo o čemu smo mi govorili i što smo, na kraju krajeva, potpisali“, kaže premijer Emir Oković.

Uprkos svim troškovima koje finansira Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, o kojima bi se trebalo voditi računa, ali i dugovanjima privrednih subjekata prema ovoj instituciji, u BPK Goražde očekuju više senzibiliteta sa viših nivoa vlasti, koji često usvoje zakone i kolektivne ugovore, a ne osiguraju podršku za njihovu provedbu u kantonima koji imaju problema sa finansiranjem.