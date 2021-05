WHO pozvala na doniranje vakcina umesto imunizacije dece

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) zatražila je od bogatih zemalja da ponovo razmotre planove za vakcinaciju dece i da, umjesto toga, doniraju vakcine protiv korona virusa u program COVAX za ravnomernu raspodelu doza siromašnijim zemljama.



WHO je izrazila nadu da će više zemalja pratiti primjer Francuske i Švedske u donaciji vakcina COVAX-u nakon imunizacije prioritetnog dela stanovništva.

Kanada i Sjedinjene Američke Države su među zemljama koje su odobrile vakcine za adolescente. Međutim, iz WHO je saopšteno da su u toku razgovori sa Vašingtonom za podelu doza.



"Shvatam zašto neke zemlje žele da vakcinišu svoju decu i adolescente, ali tražim od njih da to ponovo razmotre i da, umesto toga, doniraju vakcine COVAX-u", rekao je generalni direktor WHO Tedros Adanom Gebrejesus.



COVAX je do sada dostavio oko 60 miliona doza i pokušava da ispuni postavljene ciljeve s obzirom na to da postoje zabrane na izvoz AstraZeneca vakcine iz Indije pošto je u toj zemlji sve više zaraženih.