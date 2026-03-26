'Nema mira bez pravde': Jedinstven stav Vašingtona protiv ruskog rata nad ukrajinskom djecom

Američki zakonodavci iz obje stranke oštro su osudili masovno odvođenje ukrajinske djece u Rusiju tokom kongresnog saslušanja 25. marta, predstavljajući jedinstven stav u zagovaranju odgovornosti za ono što su svjedoci opisali kao jedan od najtežih zločina koji se i dalje dešavaju u ratu.

Saslušanje, koje je održala Komisija za ljudska prava Tom Lantos - panel u Predstavničkom domu fokusiran na globalna ljudska prava - održano je istog dana kada je novi izvještaj Humanitarnog istraživačkog laboratorija Univerziteta Yale detaljno opisao navodnu uključenost ruskih energetskih giganata u mrežu kampova u kojima se drže ukrajinska djeca.

Također se poklopilo sa samitom u Bijeloj kući, koji je organizirala Prva dama Melania Trump, a kojem je prisustvovala i Prva dama Ukrajine Olena Zelenska, fokusirajući se na zaštitu i osnaživanje djece.

Na Kapitol Hilu, zakonodavci i stručnjaci rekli su da je vrijeme održavanja saslušanja naglasilo rastuću međunarodnu pažnju… u vezi s onim što ukrajinski zvaničnici procjenjuju kao prisilni transfer oko 20.000 djece u Rusiju od početka pune invazije.

Dvostranački fokus na rusku odgovornost

Obraćajući se na saslušanju, demokratski kongresmen James McGovern iz Massachusettsa i republikanski kongresmen Chris Smith iz New Jerseya naglasili su da odgovornost za ruske postupke ostaje zajednički prioritet.

"Nema razlike među nama", rekao je Smith, ističući dvostranački konsenzus u suočavanju s postupcima Moskve.

Zakonodavci su se više puta pozivali na nalaze međunarodnih tijela da je Rusija počinila ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, posebno kroz sistematsku deportaciju i "prevaspitavanje" ukrajinske djece.

Demokratski kongresmen Lloyd Doggett iz Teksasa rekao je da prisilni transfer djece "nije nuspojava rata - to je zločin", pozivajući se na međunarodno pravo i naloge za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lavove-Belove, povjerenice za prava djece.

Kongresmen Smith opisao je otmice kao dio šire kampanje za brisanje ukrajinskog identiteta, rekavši da se djeca "ispiru mozgom" i odvajaju od svoje kulture i porodica.

Demokratska kongresmenka Suzanne Bonamici iz Oregona nazvala je tu praksu "potresnom", ističući da se hiljade djece i dalje vode kao nestala i da većina njih nije vraćena.

Ruski zvaničnici često prikazuju svoje aktivnosti u vezi s ukrajinskom djecom kao humanitarnu gestu - zbrinjavanje, hranjenje ili zaštitu maloljetnika od rata - ili kao nužnost zbog urušavanja usluga u okupiranim područjima.

Svjedoci opisuju mehanizme otmica

Svjedočeći pred panelom, Katya Pavlevych, savjetnica za politiku u nevladinoj organizaciji Razom for Ukraine i Američkoj koaliciji za Ukrajinu, opisala je otmice kao "najveći slučaj nestale djece od Drugog svjetskog rata".

Rekla je da često spominjana cifra od 20.000 deportovane djece predstavlja samo dokumentirane slučajeve, dok se čak 1,6 miliona ukrajinske djece i dalje nalazi pod ruskom okupacijom, gdje su izložena stalnoj indoktrinaciji i militarizaciji.

"Ovo nisu izolirani zločini", kazala je Pavlevych. "Oni su dio državne politike usmjerene na brisanje ukrajinskog identiteta."

Dodala je da je najmanje 400.000 djece uključeno u ruske paravojne omladinske programe, dok su mnoga mlađa djeca smještena u ruske porodice ili institucije.

Uprkos ograničenoj saradnji Moskve, više od 2.000 djece je vraćeno, uglavnom kroz rizične operacije koje koordiniraju ukrajinske vlasti i organizacije civilnog društva.

David Crane, osnivački glavni tužilac Specijalnog suda za Sijera Leone i osnivač Global Accountability Networka, rekao je zakonodavcima da otmice predstavljaju dio šireg obrasca viđenog u savremenim sukobima.

"Žene i djeca plaćaju posebno visoku cijenu", rekao je, upozoravajući da korporacije i entiteti povezani s državom mogu igrati ključnu ulogu u omogućavanju takvih zločina.

Crane je istakao stvaranje Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, pokrenutog 2025. godine, kao važan korak ka pozivanju ruskog rukovodstva na odgovornost za započinjanje rata.

Bivši američki ambasador za ratne zločine David Scheffer rekao je da je tribunal ključan jer postojeći mehanizmi ne mogu u potpunosti procesuirati zločin agresije.

Opisao je rusku kampanju kao "stalnu agresiju", pri čemu kontinuirani napadi proizvode obilje dokaza protiv visokih političkih i vojnih lidera. Scheffer je takođe napomenuo da, iako aktuelni šefovi država možda privremeno mogu izbjeći suđenje, drugi zvaničnici, uključujući vojne komandante, mogli bi se naći pred sudom mnogo ranije.

"Nema mira bez pravde"

Inna Liniova, direktorica Centra za ljudska prava pri Advokatskoj komori Ukrajine, opisala je širi pravni okvir.

Rekla je da više mehanizama, uključujući Međunarodni krivični sud, Međunarodni sud pravde i Evropski sud za ljudska prava, već obrađuju različite aspekte ruskog ponašanja. Međutim, naglasila je da jedan ključni nedostatak ostaje: procesuiranje samog zločina agresije.

"Nedavno uspostavljeni specijalni tribunal osmišljen je da popuni tu prazninu", rekla je, pozivajući na širu međunarodnu podršku i finansiranje kako bi postao operativan.

Saslušanje je održano u trenutku kada je Humanitarni istraživački laboratorij Univerziteta Yale objavio nalaze koji povezuju ruske državne kompanije, uključujući Gazprom i Rosneft, s objektima gdje se, navodno, drže ukrajinska djeca i podvrgavaju ideološkoj obuci.

Zakonodavci iz obje stranke pokazali su interes za dalje istraživanje uloge takvih entiteta, a neki su sugerirali dodatna saslušanja i moguće sankcije.

Crane je upozorio da bi izostanak procesuiranja agresije ohrabrio druge autoritarne lidere, dok je Scheffer rekao da pravni okvir razvijen nakon Drugog svjetskog rata zahtijeva primjenu.

"Bez odgovornosti", rekao je, "biće malo izgleda da se spriječe budući ratovi agresije".