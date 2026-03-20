SAD podržava finansiranje praćenja djece otete u Ukrajini, istraživači pred gašenjem

Dok američki Kongres počinje da oblikuje budžet za fiskalnu 2027. godinu, mala ali simbolično snažna odredba pojavila se u oba doma: 15 miliona dolara namijenjenih praćenju ukrajinske djece koju je Rusija otela. Radi se o programu čije je finansiranje prošle godine ukinula administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali za koji zagovornici kažu da je ključan za buduća suđenja za ratne zločine i, na kraju, vraćanje te djece kući.

Skriveno u ranim nacrtima zakona o budžetu za državne i strane operacije (SFOPS) i u Predstavničkom domu i u Senatu, ovo finansiranje odražava rijetko dvostranačko usklađivanje u inače polariziranom Washingtonu.

Od tog ukupnog iznosa, pet miliona dolara namijenjeno je Laboratoriju za humanitarna istraživanja (HRL) na Školi javnog zdravstva Yale, ključnom igraču u dokumentiranju prisilnog transfera ukrajinske djece u ruski pritvor, rekli su izvori za Radio Slobodna Evropa.

Ipak, kao oštar primjer kako se spori washingtonski mehanizam financiranja može sudariti s hitnim stvarnostima na terenu, sam laboratorij možda neće preživjeti dovoljno dugo da primi novac nakon što je američki State Department prošle godine smanjio budžet.

"Potpuno smo zahvalni na dvostranačkom naporu", rekao je Nathaniel Raymond, izvršni direktor laboratorija, za RSE u intervjuu 18. marta. "Ali trenutno imamo dovoljno novca da nastavimo rad na Ukrajini u Yale-u samo do 1. maja 2026. Tako da nam je očajnički potrebno nešto da nastavimo."

On je poremećaj u finansiranju pripisao spletu političke tranzicije i birokratskog oklijevanja nakon američkih izbora 2024. godine.

Prema Raymondu, sredstva odobrena tokom administracije Bidena nikada nisu u potpunosti realizovana nakon što je tadašnja potpredsjednica Kamala Harris izgubila izbore, usljed neizvjesnosti oko toga da li će dolazeća Trumpova administracija nastaviti podršku.

Kada je nova administracija preuzela dužnost, laboratorij je već radio pod privremenim produženjem.

Ta podrška je prekinuta usred ključnog napora očuvanja podataka, zatim nakratko obnovljena, pa ponovo ukinuta u junu 2025. Od tada se labaratorij gotovo u potpunosti oslanja na privatne donatore dok prati desetine hiljada djece koje je Rusija otela iz Ukrajine.

"Sada jednostavno više nema ništa", kaže Raymond. "Nemamo više novca i vjerovatno ćemo zatvoriti prije nego što ovaj novac [za fiskalnu 2027. godinu] uopšte stigne do nas."

Čak i ako Kongres djeluje brzo, upozorio je, sam proces odobravanja sredstava mogao bi se pokazati kobnim za opstanak laboratorija.

"Čak i ako to usvoje sutra, mislim da ljudi ne razumiju koliko je dug i komplikovan put nakon odobravanja da novac stigne do podizvođača", kaže Raymond. "Dodajte tri mjeseca prije nego što može doći do nas."

Tihi dvostranački zamah i frustracija

Viši savjetnici u oba doma Kongresa, govoreći pod uslovom anonimnosti jer nisu ovlašteni da komentarišu tekuće pregovore, opisali su novo finansiranje kao svjestan signal, i Moskvi i saveznicima, da odgovornost za deportacije djece ostaje prioritet SAD-a.

Savjetnik u Senatu upoznat s ovom odredbom rekao je za RSE da zastupnici vide napore dokumentovanja kao "temelj za svaki vjerodostojan slučaj ratnih zločina koji bi mogao nastati u budućnosti", dodajući da bez kontinuiranog prikupljanja podataka "gubite lanac dokaza, a s njim i mogućnost pravde".

Savjetnik iz Predstavničkog doma uključen u izradu nacrta opisao je inicijativu kao dio šire moralne i strateške pozicije.

"Ovo je jedan od najjasnijih i emocionalno najpotresnijih zločina u ovom ratu", rekao je savjetnik za RSE. "Postoji snažan osjećaj u obje stranke da ako Sjedinjene Države ne mogu predvoditi u nečemu ovakvom, dokumentovanju i konačnom poništavanju otmice djece, onda ne gubimo samo politički, već i etički teren."

Istovremeno, savjetnici su priznali frustraciju zbog jaza između namjere Kongresa i realizacije.

"Postoji stvaran rizik da Kongres uradi pravu stvar, a da bude prekasno za operativni značaj", rekao je jedan savjetnik iz Senata. "To je napetost koje su svi svjesni, čak i ako je ne mogu javno izgovoriti."

Dokazi za pravdu

Rad Yale laboratorija bio je ključan za međunarodne napore da se dokumentuje rusko prebacivanje i "prevaspitavanje" ukrajinske djece, kampanje koju su široko osudile organizacije za ljudska prava.

Koristeći satelitske snimke i otvorene izvore podataka, laboratorija je identifikovala razgranatu mrežu objekata unutar Rusije.

Njihovi nalazi odigrali su ulogu u odluci Međunarodnog krivičnog suda da izda naloge za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i povjerenice za prava djece Marije Lvove-Belove.

Za kreatore politika i analitičare, značaj novog finansiranja leži upravo u toj dokaznoj funkciji.

"Nastavak rada na dokumentovanju zločina ključan je za odgovornost i podsjetnik da pravda mora biti dio svakog smislenog mirovnog napora", rekla je Shelby Magid, zamjenica direktorice u Eurasia Centeru Atlantic Councila.

Govoreći za RSE, otmicu ukrajinske djece opisala je kao jedan od "najstrašnijih" aspekata ruskog rata, onaj koji je izazvao kontinuiranu dvostranačku pažnju u Washingtonu, djelimično potaknut svjedočenjima ukrajinskih žrtava i porodica.

"U trenutku kada postoje stvarne bojazni da bi Ukrajina mogla biti nepravedno zaboravljena i zasjenjena dešavanjima na Bliskom istoku, ovo finansiranje je važan korak", kaže. "To signalizira da Kongres i dalje jasno prepoznaje brutalnost Putinovog režima."

Ali Magid je upozorila da samo dokumentovanje nije dovoljno.

"Iako je finansiranje dokumentovanja značajan uspjeh, prioritet mora biti spašavanje i rehabilitacija djece", rekla je, pozivajući na veći diplomatski pritisak i šire angažovanje SAD-a kako bi se osigurao njihov povratak.

Pritisak zagovarača i političke paralele

Zagovaračke grupe odigrale su ključnu ulogu u održavanju ovog pitanja na agendi Capitola. "Razom for Ukraine", neprofitna organizacija sa sjedištem u SAD-u, intenzivno je lobirala za izdvajanje posebnih sredstava.

"Situacija s otetom ukrajinskom djecom nesumnjivo je jedno od najvažnijih pitanja ovog rata", kaže Daniel Balson, direktor za javni angažman te grupe.

On je povukao jasnu paralelu s američkim naporima da osigura oslobađanje izraelskih talaca koje drži Hamas.

"Putinov režim misli da može otimati djecu iz njihovih domova, od njihovih porodica, i prevaspitavati ih da budu nešto što nisu", rekao je Balson za RSE. "Veoma nas ohrabruje što su i Predstavnički dom i Senat poduzeli konkretne korake i izdvojili novac iza svojih obećanja."

'Poetski trenutak' s neizvjesnim ishodom

Za Raymonda, napor Kongresa predstavlja kako kaže "lijep, poetski trenutak Amerike koja se ujedinjuje oko zajedničkog pitanja".

Ali taj trenutak, sugerirao je, rizikuje da ostane simboličan, a ne suštinski.

"Neće stići do nas na vrijeme", kaže.

Ovaj raskorak naglašava širi izazov u Washingtonu: uskladiti politički konsenzus s operativnom hitnošću.

Bez premošćavanja tog jaza, upozoravaju zvaničnici i zagovornici, jedan od najvažnijih alata za dokumentovanje i konačno preokretanje jednog od najuznemirujućih zločina ovog rata mogao bi nestati upravo u trenutku kada Washington pokušava da ga održi.