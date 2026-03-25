Izvještaj Univerziteta Yale povezuje ruske energetske gigante s deportacijom i indoktrinacijom ukrajinske djece

Novi izvještaj Humanitarnog istraživačkog laboratorija pri Školi javnog zdravlja Univerziteta Yale tvrdi da su ruske državne energetske kompanije Gazprom i Rosnjeft bile direktno uključene u prebacivanje i političku indoktrinaciju hiljada ukrajinske djece, rekli su govornici na konferenciji za medije održanoj 25. marta, na kojoj je izvještaj predstavljen.

Izvještaj pod nazivom Spremni saučesnici: Uloga Gazproma i Rosnjefta u transportu i indoktrinaciji ukrajinske djece zaključuje, "s visokim stepenom pouzdanosti", da su ove kompanije i njihove podružnice omogućile transport i/ili preodgajanje najmanje 2.158 djece iz područja Ukrajine pod ruskom okupacijom u periodu između 2022. i 2025. godine.

U izvještaju se identifikuje šest kampova u Rusiji i na okupiranim teritorijama u koje su djeca odvođena, uključujući objekte u vlasništvu podružnica Gazproma, a navodi se i da je riječ o dijelu šire, sistematske kampanje.

"Gazprom i Rosnjeft su ključni elementi industrijski organizirane kampanje predsjednika (Vladimira) Putina za deportaciju djece, njihov transport i indoktrinaciju", rekao je Nathaniel Raymond, izvršni direktor istraživačkog laboratorija.

Izvještaj navodi da su djeca iz ukrajinskih oblasti Donjeck, Lugansk i Zaporožje odvođena u kampove gdje su bila izložena proruskih porukama i, u nekim slučajevima, militariziranim aktivnostima koje se opisuju kao "patriotsko obrazovanje".

"Znamo da su djeca iz Ukrajine odvođena u najmanje šest kampova… ili pod pokroviteljstvom Gazproma i Rosnjefta… ili u objekte koji su direktno u vlasništvu Gazpromovih podružnica", rekla je vodeća istraživačica Paige Farrenkopf.

Ona je dodala da je istraživanje potvrdilo da je "najmanje 2.158 djece… odvedeno u ove kampove", ističući da su transferi trajali "još tokom ljeta 2025. godine".

Korporativna mreža, ograničene sankcije

Prema izvještaju, podružnice i sindikati Gazproma pomagali su u organizaciji transporta, izdavanju vaučera za kampove i omogućavanju aktivnosti definisanih kao "preodgajanje", što uključuje promovisanje proruskih narativa i umanjivanje ukrajinskog identiteta.

Izvještaj takođe naglašava razmjere korporativnog učešća, identifikujući 44 entiteta povezana s ovim naporom, uključujući podružnice i sindikate vezane za ove kompanije. Navodi se da 80 posto njih trenutno nije obuhvaćeno američkim ili evropskim sankcijama.

"Od 44 entiteta koje je identifikovao naš izvještaj, 80 posto nije pod sankcijama", rekla je Farrenkopf.

Prateća analiza Univerziteta Stanford upozorava da bi nedavno američko izuzeće od sankcija moglo omogućiti kompanijama da nastave generisati prihode.

"Ovo je važno, jer američka vanjska politika… stavlja dolare direktno u džepove dvije ruske kompanije koje su povezane s prisilnim prebacivanjem i preodgajanjem ukrajinske djece", rekla je istraživačica Ruth Gibson.

U izvještaju Univerziteta Yale navodi se da je američko Ministarstvo finansija u martu odobrilo privremenu dozvolu za određene pošiljke ruske nafte, što bi moglo koristiti Gazpromu i Rosnjeftu uprkos postojećim sankcijama.

Na pitanje RSE o metodologiji, Farrenkopf je rekla da su nalazi u potpunosti zasnovani na javno dostupnim informacijama.

"Naša metodologija se u potpunosti oslanjala na otvorene izvore", rekla je, dodajući da su podružnice ovih kompanija "direktno tvrdile da su učestvovale… u omogućavanju transporta i preodgajanja ukrajinske djece".

Raymond je rekao da su nalazi već podijeljeni s američkim zvaničnicima.

"Proslijedili smo izvještaj i Senatu i Predstavničkom domu, kao i Trumpovoj administraciji", rekao je, dodajući da je State Department dobio informaciju o početnim rezultatima.

Širi kontekst ratnih zločina

Izvještaj navodi da uključenost velikih državnih kompanija i njihovih podružnica pokazuje da se radi o koordiniranom naporu koji nadilazi djelovanje državnih institucija.

"Ono što ovaj izvještaj pokazuje… jeste da je ova kampanja… pristup cijelog državnog aparata… (koji) uključuje i ruske privatne kompanije", rekao je Raymond.

Nalazi se nadovezuju na ranije istrage o deportaciji ukrajinske djece, koje su navele Međunarodni krivični sud da izda naloge za hapšenje Putina i Marije Lvove-Belove, povjerenice Rusije za prava djece.

Istraživači Univerziteta Yale kažu da je novi izvještaj prvi koji pruža detaljne dokaze o povezanosti velikih ruskih kompanija i njihovih podružnica s ovom kampanjom.