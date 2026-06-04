Vučić: Deportovani iz Crne Gore hteli da razvuku banere 'Srbija pobeđuje', to je bila pogrešna odluka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u grupi deportovanih srpskih državljana od oko 90 muškaraca sa aerodroma u Tivtu u Crnoj Gori nije bilo kriminalaca, već da su to aktivisti koji su samo želeli da razvuku banere "Srbija pobeđuje".

"Oni su došli ovde da omoguće bolje okruženje, da bih se ja bolje osećao, a da me niko nije pitao", rekao je Vučić novinarima u Tivtu, gde učestvuje na samitu Evropska unija – Zapadni Balkan.

Nije otkrio čija je odluka bila da se sa tim transparentima pošalje grupa u Tivat gde Crna Gora organizuje najveći međunarodni politički događaj od proglašenja nezavisnosti 2006, rekavši da on radi na tome i da je to unutrašnja stvar.

"Vrlo pogrešna politička odluka da neko dolazi ovde i kači banere, meni je napravio problem. Izvinjavam se svakome kome je to izazvalo nelagodu", poručio je Vučić.

Na pitanje da li su srpske bezbednosne službe proverile deportovane osobe, on je izneo tvrdnju da među njima nema kriminalaca, već da je bilo pet osoba koje su prolazile kroz krivičnu evidenciju.

"Moram samo da vam kažem da je to manje od proseka u bilo kojem vozu, bilo kojem autobusu, bilo kojem avionu", tvrdi Vučić.

Dodao je da oni nisu imali ni oružje, ni palicu, nego transperante.

Crnogorska policija je zaplenila na aerodromu u Tivtu komunikacione uređaje, transparente sa političkom porukom "Srbija pobeđuje", koju Vučićeva Srpska napredna stranka koristi na svojim skupovima, kao i dva autobusa.

Grupa srpskih državljana je u Tivat stigla čarter letom nacionalne aviokompanije "AirSerbia", preko beogradskog aerodroma.

Vučić je rekao da bi se svojim domaćinima izvinio zbog dolaska i namere te grupe, dodajući da su navodi o destabilizaciji i hibridnom ratovanju besmisleni.

"Rekao bih izvinite zbog nelagode, ja sam taj koji će da plati političku cenu zbog toga što je neko iz mog okruženja doneo lošu procenu. Ali onda smo videli zloupotrebu podataka", naveo je Vučić.

Ocenio je da je iznošenje podataka i snimaka o deportovanima "brutalno kršenje zakona".

"Ko ste vi da iznosite podatke o njima", upitao je.

Crnogorska policija je objavila fotografije deportovanih.

Opisani su kao "lica od bezbednosnog interesa", te da su "prisustvovali brojnim javnim okupljanjima visokog bezbednosnog rizika".

Dodaju da su pojedini "evidentirani zbog krivičnih dela i prekršaja sa elementima nasilja".

Pored napadača na antivladine demonstrante, RSE je na fotografijama crnogorske policije pronašao i pristalice SNS-a, viđene na skupovima te stranke, zaposlene u javnim preduzećima ali i lokalne funkcionere beogradskih opština.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je saznao za odlazak srpskih državljana kada je ta grupa zaustavljena u Crnoj Gori, navodeći da je saznao sa dva sata zakašnjenja.

Govoreći o zaustavljanju crnogorskih državljana na graničnim prelazima, Vučič je izjavio da se državni organi Srbije ponašaju u skladu sa reciproceitetom.

"Ja ih molim da to ne rade. Građani Crne Gore su naša braća i sestre, treba da ih puštaju da ulaze u Srbiju", naveo je.

Kamere Ministarstva unutrašnjih spolova Srbije postavljene na graničnim prelazima Jabuka, Gostun i Špiljani pokazale su 4. juna kolone vozila koje čekaju na ulazak u Srbiju.

Podgorički mediji preneli su da su razlog "rigorozne i detaljne kontrole" koje sprovodi granična policija Srbije.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da je više crnogorskih državljana od njih zatražilo pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih organa.

Predsednik Srbije je rekao i da želi bolje odnose sa Crnom Gorom i najavio da će pozvati predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da do kraja godine poseti Srbiju.

Poručio je da kada su u pitanju odnosi Srbije i Crne Gore "morali smo svi da budemo mnogo racionalniji, pažljiviji."

Vučić boravi u Tivtu u jeku povišenih tenzija na relaciji Beograd-Podgorica.

Prethodile su im Vučićeve optužbe da je Crna Gora u Srbiju "uvezla" narko klanove, što je zvanična Podgorica ocenila kao politički neodgovornim izjavama.

Takođe je odbio da prisustvuje nedavnom obeležavanju 21. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.

Tada je rekao da bi "pljunuo sebi i svom narodu u lice" ako bi učestvovao na proslavi "otcepljenja" Crne Gore od Srbije.

Vlasti u Crnoj Gori odgovorile su da je neprihvatljivo i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske nezavisnosti predstavlja kao čin usmeren protiv Srbije.