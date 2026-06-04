Vučić potvrdio da ide u Crnu Goru na samit EU – Zapadni Balkan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da putuje na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji se održava 5. juna u Tivtu, u Crnoj Gori.

"Idem u Crnu Goru, veoma je važno da tamo predstavljam Srbiju", rekao je Vučić tokom obraćanja novinarima sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Do potvrde dolazi u jeku povišenih tenzija na relaciji Beograd Podgurica i poruka obaveštajne službe Srbije da u Crnu Goru ne ide zbog bezbednosnog rizika.

Vučić je naveo je da je upoznat sa saopštenjem Bezbednosno-informativne agencije (BIA) koja mu je savetovala da u Crnu Goru ne ide zbog, kako je navela, "neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova" u toj zemlji.

Vučić je rekao da će o drugim stvarima govoriti na samitu čija tema je "Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana".

U obraćanju posle sastanka sa Koštom, predsednik je gostu iz EU poručio: "Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju".

Dan ranije iz Crne Gore je deportovano 87 muškaraca, nakon što su istog dana čarter letom stigli iz Beograda uz objašnjenje da su "rizik po bezbednost", dok su crnogorski mediji tu grupu opisali kao "Vučićevo neformalno obezbeđenje".

RSE je ustanovio da među njima ima pristalica Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS), kao i optuženih za napade na antivladine demonstrante.

Crnogorska policija je od grupe iz Srbije zaplenila i veliki transparent s natpisom "Srbija pobeđuje" koji koristi SNS na svojim mitinzima.

Ibrahimović saopštio je da će njegova zemlje "svim svojim gostima obezbijediti dostojanstven, bezbjedan i ugodan boravak".

Ibrahimović je naglasio i da se "ne smije dozvoliti da bilo čiji neodgovorni postupci bace sjenku na uspjeh samita".

​Deo državljana Crne Gore tvrdi da im srpska policija ne dozvoljava ulazak

Od deportacije srpskih državljana, na graničnim prelazima iz pravca Crne Gore ka Srbiji beleže se gužve.

Kamere MUP-a postavljene na graničnim prelazima Jabuka, Gostun i Špiljani pokazuju kolone vozila koje čekaju na ulazak u Srbiju.

Podgorički mediji preneli su da je to zbog "rigorozih i detaljnih kontrola" koje sprovodi granična policija Srbije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, do objavljivanja vesti, nisu odgovorili na hitan upit RSE o razlozima gužvi na granicama, te da li i zbog čega granična policija sprovodi pojačane kontrole putnika.

Pojedinim građanima, kako su preneli crnogorski mediji, nije bilo dozvoljeno da uđu u Srbiju.

Mediji u Crnoj Gori preneli su i da je oko 30 crnogorskih državljana zadržano na begradskom aerodromu po dolasku iz Podgorice, u noći između 3. i 4. juna.

Među njima je, kako su prenele podgoričke "Vijesti", i bivši direktor crnogorske policije Nikola Terzić.

Terziću je, kako je navedeno, ulazak u Srbiju gde predaje na jednom fakultetu, zabranjen na zahtev BIA uveče u sredu, 3. juna.

On je rekao da mu je odluka o zabrani ulaska u Srbiju uručena posle četvoročasovnog čekanja na Graničnom prelazu Špiljani.

Na hitan upit RSE, iz srpske Bezbednosno informativne agencije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informcije.

Radio Televizija Crne Gore (RTCG) prenela je da je iste večeri ulazak u Srbiju nije dozvoljen ni potpredsedniku Građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću.

Kako je RTCG preneo, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju, bez ikakvog objašnjenja.

Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili ni na pitanja RSE o zadržavanju i zabrani ulaska ovim državljanima Crne Gore.