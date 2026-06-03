Čarter let iz Beograda zadržan na aerodromu u Tivtu, crnogorska policija kontroliše putnike

Avion sa 90 putnika koji su 3. juna iz Srbije doputovali u Crnu Goru zadržan je na aerodromu u Tivtu i u toku su policijske kontrole putnika.

Crnogorska policija saopštila je da se na aerodromu sprovode pojačane kontrole uoči samita Evropska unija – Zapadni Balkan koji će u Tivtu biti održan 4. i 5. juna.

"U tom kontekstu, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat izdvojen je čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je oko 90 državljana Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru", navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da su u toku "kontrole lica i provera osnova njihovog dolaska i boravka".

Policija je saopštila i da će "u skladu sa zakonom biti preduzete restriktivne mere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi".

Policija Crne Gore nije odmah odgovorila na hitan upit Radija Slobodna Evropa (RSE) povodom navoda podgoričkih "Vijesti" da su putnici na čarter letu "bezbednosno interesanta lica" i da "mahom imaju kriminalne dosijee".

Ni policija Srbije nije odgovorila na pitanja RSE povodom pisanja pojedinih crnogorskih medija da su ove osobe "imale zadatak da neformalno obezbeđuju boravak predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu".

Na upit RSE nije odgovoreno ni iz Predsedništva Srbije.

Samit Evropska unija – Zapadni Balkan okupiće u Tivtu lidere 27 država članica EU i šest zemalja regiona.

Učešće je potvrdio i predsednik Srbije, koji je bojkotovao poslednji samit održan u Briselu u decembru 2025. godine.

Ovogodišnje održavanje skupa u Crnoj Gori ima posebnu težinu, budući da je reč o jedinoj državi regiona koja trenutno ima kredibilnu opciju članstva.