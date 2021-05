Vučić za češki radio: Čak i da sve ispunimo, EU neće prihvatiti Srbiju

Srbija bi volela da postane članica Evropske unije, ali i ako ispuni sve potrebne uslove, Unija je nikada neće prihvatiti kao punu članicu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Pragu za češki javni servis Radio Plus (Česky rozhlas Plus).



Vučić 18. i 19. maja boravi u dvodnevnoj poseti Češkoj Republici.



On je u tom kontekstu rekao da mnogo treba da se uradi da se poboljša vladavina prava, ali da je pitanje Kosova veliki problem.



"Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, a 22 zemlje članice od 27 ga priznaju", rekao je Vučić i obećao da će se Srbija približiti standardima i političkim pozicijama u vezi sa spoljnopolitičkim pitanjima EU.



On je naveo da je otvoreno rekao Briselu da Srbija ima sopstvene interese, koje mora da brani.



"Ne možemo da pucamo sebi u nogu ako imamo podršku Rusije i Kine u vezi sa našim teritorijalnim integritetom. I zato, zašto bismo rekli išta protiv njih", rekao je Vučić.



On je naglasio da su dobri odnosi sa Kinom, Rusijom, pa i Turskom, pomogli Srbiji u rešavanju mnogobrojnih problema u proteklih 15 meseci.



"Zašto bismo radili nešto što nije u najboljem interesu naše zemlje? A kada bi se pojedine zemlje EU bunile protiv činjenice da sarađujemo sa Kinom, iako je njihov trgovinski balans sa Kinom hiljadu puta veći nego naš, to bi bilo licemerje", zaključio je Vučić.



Vučić: Ja se u češko-ruski „rat“ ne mešam



Uoči susreta sa češkim premijerom Andrejom Babišom Vučić je rekao da ne podržava ni jednu ni drugu stranu u češko-ruskom diplomatskom ratu.



Taj diplomatski spor je izbio je zbog eksplozija magacina municije u Vrbjeticama na jugu Češke 2014. godine, za koju Češka optužuje ruske agente GRU (Ruska obaveštajna vojna služba).



"Ja ne podržavam nijedan stav. Vi radite svoj posao, oni rade svoj posao. Mi smo suviše mali da nekome izražavamo podršku", kazao je Vučić.



Vučić je rekao da ne zna ništa o eksploziji magacina municije u Vrbjeticama. Agenti GRU-a inače su osumnjičeni za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u britanskom Solzberiju 2018. godine, a premijer Babiš sredinom aprila optužio je Rusiju za teroristički napad i započeo uzajamno proterivanje diplomata.



"Nešto sam načuo, tražio sam od vašeg ambasadora da mi da neke informacije, dobio sam, nešto sam pročitao u novinama, ali ja nisam sudija. Ko sam ja da o tome nešto kažem? To je vaš zadatak da se s tim izborite, to je vaša zemlja", rekao je Vučić.



Ne zanimaju me geopolitike, spasavamo živote



Govoreći o vakcinaciji protiv korona virusa, koja je po oceni Češkog radija najbrža u Evropi, Vučić podseća da je u Srbiji na raspolaganju pet vakcina, od kojih ruski Sputnik V i kineski Sinopharm nisu odobrene u EU.



"Ne zanimaju me geopolitike. Zanima me zdravlje ljudi. Mi spasavamo živote, što nam je bitno", rekao je Vučić.



On je podsetio da je na nabavci vakcina američko-nemačke kompanije Phizer/BiONtech počeo da radi u avgustu prošle godine.



"Počeli smo tako što smo pričali sa svima", rekao je Vučić i podsetio da je Srbija prvi kontingent vakcina dobila istovremeno kada i EU, koja je naručila 600 miliona doza, a Srbija samo dva miliona.



"I dobili smo ih krajem godine. To je bio naš bilateralni sporazum. Razgovarali smo sa njima svaki dan, a oni su se prema nama odnosili iskreno, bili su pouzdani i isporučili su sve na vreme", rekao je Vučić.



Kada je reč o kineskim i ruskim vakcinama, Vučić je rekao da one nisu poklonjene, već da je Srbija platila svaku vakcinu, a da ih je besplatno distribuirala i u regionu.