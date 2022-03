Vučić najavio povlačenje sa čela stranke posle izbora

Predsednik Srbije i kandidat vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na predsedničkim izborima Aleksandar Vučić najavio je u intervjuu u četvrtak 31. marta, da će se posle izbora povući sa čela stranke.



“Biću tu pri izboru vlade i svakako ću, koliko je to moguće, uticati na izgled vlade, a onda ću se pomeriti sa čela stranke”, izjavio je Vučić za dnevni list Politika.



Kako je objasnio, deset godina na čelu stranke je dug period.



“To je period u kojem SNS nigde nije izgubio, to je neverovatno i vreme je da se neki drugi tome posvete”, rekao je predsednik Srbije koji je i lider vladajuće partije u Srbiji, SNS.



Vučić je, na pitanje novinara, demantovao informaciju da će Srbija uvesti sankcije Rusiji kada prođu izbori.



“Ja to nikada nikome nisam rekao. Razgovarao sam sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova Analenom Berbok u prisustvu 20 ljudi, tako nešto ona od mene nije čula. Postoji 20 svedoka, deset sa nemačke i deset sa naše strane. Tačno sam rekao: Ja vam ne nudim garancije za sankcije, tačka, a za mir na Balkanu, sve što se tiče Srbije, za to vam nudim garancije”, odgovorio je Vučić.

Srbija je jedina zemlja u regionu koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu 24. februara, i tako ostaje neusklađena sa spoljnom politikom Evropske unije kada je reč o Rusiji.



Na sednici Generalne skupštine UN-a 2. marta Srbija se pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu.



Na pitanje o suzbijanju ruske propagande u Srbiji, Vučić je odgovorio da je u Srbiji dozvoljena sva propaganda.



“Kod nas je dozvoljeno da se čuje i zapadna propaganda, američka, engleska, francuska, nemačka, i ruska i kineska propaganda, a sve se, inače, pretvorilo u propagandu. Srbija je slobodna zemlja, svako može da vodi propagandu kakvu hoće, a narod može da zaključi šta je istina. To je najpošteniji odnos”, rekao je predsednik Srbije i kandidat za novi petogodišnji mandat.



On je istakao da mir na Zapadanom Balkanu nije ugrožen, ali da je potrebna pažnja da bi bio on bio sačuvan.



“Ne mogu da kažem da je mir ugrožen, ali moramo da budemo pažljivi i da ga brižljivo čuvamo. Možda je najbolje da to tako definišem”, rekao je Vučić.

Predsednički izbori u Srbiji na kojima je jedan od kandidata za novi mandat Aleksadar Vučić održavaju se u nedelju 3. aprila, kao i vandredni parlamentarni izbori.