Nakon saopštenja BIA-e, Podgorica poručuje da je boravak u Crnoj Gori bezbjedan

Kao odgovorna i kredibilna NATO članica, Crna Gora svim svojim gostima garantuje bezbjedan, siguran i prijatan boravak, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova ove zemlje.

Reakcija na platformi X dolazi nakon što je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) Srbije saopštila da je "zvanično" savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne ide u Crnu Goru zbog, kako je navela "neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova" u toj zemlji.

BIA je navela da se prema njenim operativnim saznanjima u Crnoj Gori nalazi vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer.

Vučić je u Crnoj Gori trebao da učestvuje na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana.

"U susret Samitu u Tivtu, učinićemo sve da naše prijatelje, saveznike i partnere dočekamo na najvišem nivou i obezbijedimo uspješno i dostojanstveno održavanje ovog za nas važnog međunarodnog događaja," saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova. "Naš prioritet ostaje da nijedna sporedna okolnost ne zasjeni uspjeh Samita i zajedničke ciljeve koje njime promovišemo."





Saopštenja pristižu nakon što je iz Crne Gore deportovano 87 muškaraca, nakon što su istog dana čarter letom stigli iz Beograda uz objašnjenje da su "rizik po bezbednost", dok su crnogorski mediji tu grupu opisali kao "Vučićevo neformalno obezbeđenje".

RSE je ustanovio da među njima ima pristalice Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS), kao i optuženih za napade na antivladine demonstrante.

Crnogorska policija je od grupe iz Srbije zaplenila i veliki transparent s natpisom "Srbija pobeđuje" koji koristi SNS na svojim mitinzima, ali i koji je postavljen na mnoge bilborde po Srbiji.

Radoje Zvicer koji važi za jednog od vođa Kavačkog klana nalazi se na listi 50 najtraženijih evropskih bjegunaca. Zviceru se od 2020, kada je teško ranjen u Kijevu, gubi svaki trag.

Vučić je sredinom maja nakon hapšenja šefa beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da je prikrivao ubistvo muškarca kojeg mediji povezuju sa jednom beogradskom kriminalnom grupom, iznio niz optužbi na račun Crne Gore.

"Pobiše pola naše države. Nisu sela Škaljari i Kavači u blizini Beograda, nego ste nam uvezli to zlo ovde", rekao je Vučić.

Kavački klan je uz Škaljarski klan porijeklom iz okoline Kotora. U obračunima između ta dve organizovane kriminalne grupe, čiji sukob traje od 2014. kada je nestao tovar kokaina u Valensiji, na teritoriji Crne Gore, Srbije i drugih država ubijeno je više od 70 ljudi, o čemu je RSE pisao u Crnoj knjizi: Ubistva s mafijaškim potpisom.