Samit lidera EU i Zapadnog Balkana ove godine u Tivtu

Samit lidera Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana, koji predstavlja najvažniji politički događaj na kojem se okupljaju lideri 27 država članica EU i šest zemalja regiona, ove godine biće održan 5. juna u Tivtu.

Uoči priprema za samit, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razgovarala je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je bojkotovao poslednji samit održan u Briselu u decembru 2025. godine.

Prema rečima portparolke Evropske komisije Paole Pinjo, predstojeći junski samit bio je u fokusu razgovora fon der Lajen sa predsednikom Srbije, ali ona nije potvrdila da li je Vučić obećao da će učestvovati na narednom samitu.

Pinjo je takođe navela da ne isključuje mogućnost da predsednica Evropske komisije obavi slične razgovore i sa ostalim liderima iz regiona uoči predstojećeg samita.

Zvaničnici EU potvrdili su da su pozivnice za učešće već upućene svim liderima regiona.

Kosovo je na ovim samitima redovno predstavljala bivša predsednica Vjosa Osmani. Budući da Kosovo, u svetlu novih vanrednih izbora, nema šefa države, poziv za učešće na samitu dobila je vršiteljka dužnosti predsednice i predsednica kosovske skupštine Aljbuljena Hadžiju.

Samiti EU–Zapadni Balkan postali su redovna praksa od 2020. godine. Održavaju se jednom godišnje, a svaki drugi put organizuju se u jednoj od zemalja regiona. Godine 2022. prvi put je samit ove vrste održan van granica EU, u glavnom gradu Albanije, Tirani.

Ovaj format predstavlja ključnu političku platformu za strateški dijalog između Evropske unije i regiona, sa fokusom na proširenje, bezbednost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost Zapadnog Balkana.

Ovogodišnje održavanje samita u Crnoj Gori ima posebnu težinu, budući da je reč o jedinoj državi regiona koja trenutno ima kredibilnu opciju članstva.

Crna Gora je na završnoj fazi pregovora o pristupanju sa Briselom. Do sada je privremeno zatvorila 14 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, a EU je već odobrila rad ad hoc grupe koja će raditi na nacrtu teksta sporazuma o pristupanju.